Sblocco dei crediti d’imposta 2023 e 2024 per gli investimenti in agricoltura

Grosseto: Sbloccati i crediti d’imposta per gli investimenti effettuati dalle aziende agricole nelle annate 2023 e 2024. Le imprese potranno utilizzare questi crediti a compensazione degli investimenti operati nell’acquisto di nuovi beni strumentali.

“Accogliamo con grande soddisfazione quanto più volte richiesto dalla nostra associazione - ha spiegato il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi -, ossia l’estensione, da parte della Agenzia delle Entrate, dei crediti d’imposta 4.0 relativi agli investimenti precedenti al 2023, anche se interconnessi successivamente.” Esisteva infatti una precedente applicazione restrittiva delle disposizioni previste dal decreto-legge sulle Misure urgenti in materia di compensazione d’imposta 4.0. Adesso manca soltanto l’emanazione di un decreto dedicato da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo quest’ultimo passo le aziende del settore primario potranno utilizzare i crediti maturati tra il 2023 e il 2024 a compensazione degli investimenti in nuovi beni materiali strumentali. “Questo significa - conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto - che il credito d’imposta sarà compensabile anche per gli investimenti effettuati tra il 2020 al 2022 a condizione che l’ordine di acquisto sia stato effettuato e accettato entro il 31 dicembre 2022 e sia stato versato un acconto non inferiore al 20% del costo totale.”