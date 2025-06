Saverio Banini è il nuovo presidente di Cna Grosseto

L’imprenditore, che ha preso le redini dell’attività di famiglia, guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni: “Partirò da quello che sono: un artigiano che mette passione, impegno, spirito di iniziativa in tutto quello che fa”.

Grosseto: Dopo la stagione congressuale e il rinnovo degli organismi dirigenti, Cna Grosseto ha eletto il suo presidente. È Saverio Banini, classe 1980, l’imprenditore scelto per guidare l’associazione grossetana della piccola e media impresa nei prossimi anni e che succede a Riccardo Breda, al vertice per 13 anni.

“Assumere la guida di Cna Grosseto è motivo di grande orgoglio – dichiara Banini – ma anche di responsabilità: in un momento storico in cui il ruolo delle associazioni di rappresentanza è messo in discussione, dobbiamo ribadire con forza che solo insieme possiamo affermare valori, condividere progetti, sviluppare opportunità, far sentire la nostra voce. Affronterò il compito che mi è stato assegnato partendo dalla mia identità: quella di artigiano, che ha iniziato a lavorare e preso le redini dell’impresa avviata da mio padre e che, come ogni artigiano, è abituato a mettere passione, impegno, spirito di iniziativa e senso del dovere. Tutti elementi che ci rendono affidabili e determinanti. Il compito di Cna, che desidero portare avanti al meglio, è quello di creare le condizioni migliori per permettere alle piccole e medie imprese di fare bene il proprio lavoro, di crescere e innovare, anche rimuovendo gli ostacoli, come la burocrazia, ad esempio, che ci allontanano dall’obiettivo”.

Banini, diplomato all’istituto geometri di Grosseto, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, la Banini Ivano srl, che adesso gestisce con la sorella, un’impresa nata nel 1976, specializzata in lavori stradali e di movimento terra, sia per soggetti pubblici che privati. Attivo in Cna da oltre 10 anni, prima come Giovane imprenditore, di cui ha ricoperto la carica anche di vicepresidente, poi come componente della direzione di Cna Grosseto è arrivato a ricoprire il ruolo di vicepresidente territoriale, quattro anni fa, e presidente del Comitato di zona Nord 1. “All’interno dell’associazione ho avuto modo di crescere, di apprezzare il gran lavoro del sistema Cna e, per questo, ringrazio i dipendenti, i collaboratori e il direttore Anna Rita Bramerini. E un ringraziamento ancora più sentito va a Riccardo Breda, per la guida solida e lungimirante che ha saputo garantire: la sua è stata una leadership di visione, ascolto e concretezza. Sarà con queste solide basi e questa forte squadra che mi adoprerò per affrontare il contesto attuale, che è molto instabile non solo per la situazione internazionale, ma anche per una serie di caratteristiche del nostro sistema sociale ed economico, che dobbiamo affrontare per il futuro del nostro Paese”.

L’elezione di oggi conclude la stagione di assemblee che ha portato al rinnovo di molte cariche. Ad affiancare Banini, nella presidenza di Cna Grosseto, sono Paola Checcacci, Gianluca Bardelli, Daniela Morosini e Michele Agostini.

A presiedere i comitati di zona sono stati eletti: Alessandro Pasqui (Amiata), Adriano Bruni (Colline del Fiora), Ettore Bruni (Grosseto), Fabrizio De Luca (zona nord 1), Andrea Tafi (nord 2), Eleopoldo Bartolini (zona sud).

I presidenti di mestiere sono: Ettore Bruni (edili) Luciano Stanganini (elettrici), Daniele Montariello (acconciatori), Francesca Sciuto (carrozzerie), Roberto Barbaneri (meccatronici), Michele Demi (Fita), Michele Maiolino (termoidraulici), Maurizio Manzini (dolciari e panificatori), Massimo Bucci (ristorazione), Paola Checcacci (meccanica), Gabriele Giuliacci (legno e arredo), Mauro Sellari (serramenti), Catia Mazzarocchi (estetica), Rinaldo Favilli (operatori giardini e verde), Gabriele Fusini (nautica), Stefano Feri (turismo e commercio). Riconfermato alla guida dei Giovani Imprenditori Michele Agostini e anche per i Pensionati si è assistito alla riconferma di Lidio Del Pasqua.

Nelle foto di Michele Guerrini: Banini, Breda e Bramerini.