Saturnia Film Festival: gran finale al Parco Termale

Grosseto: Daniele Luchetti, Greta Scarano, Bianca Nappi, Lorenzo Richelmy. Poker di star per la serata conclusiva del Saturnia Film Festival, la kermesse itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande.





Appuntamento domenica 30 luglio alle 21.00 presso il parco termale Terme di Saturnia Natural Destination (Gr), tra ospiti e proiezioni in e fuori concorso. Da non perdere la conversazione sul cinema che vedrà protagonista il regista Daniele Luchetti, reduce in questi giorni dal successo del documentario “Raffa”, e la presentazione di “Feliz Navidad” (Italia, 2022, 13’), esordio registico di Greta Scarano, attrice nota per la partecipazione a serie tv quali “Romanzo Criminale” e a film come “Suburra” di Stefano Sollima. A seguire l’assegnazione dei riconoscimenti del festival e dalle 23.00 party finale a bordo della suggestiva Sorgente Madre. Dalle 11.00 del mattino alle 23.00 inoltre, sempre alle Terme di Saturnia Natural Destination, sarà a disposizione del pubblico uno speciale corner per esperienza VR a cura del regista Alessandro Parrello, con in programmazione il il film immersivo “7 Miracles” di Rodrigo Cerqueira. Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano. Main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a segreteriasaturniafilmfestival@gmail.com, info su www.saturniafilmfestival.it).







Presente sul palco la giuria al gran completo, presieduta dal direttore della distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando e composta da Mario Mazzetti (Vivilcinema), Manuela Rima (Rai Cinema) e Mirella Cheeseman (Wildside). A fare gli onori di casa, insieme all’attore Matteo Nicoletta, ci sarà Bianca Nappi, già collaboratrice di Ferzan Özpetek e applaudita in serie tv come “Tutto chiede salvezza”, “Skam Italia”, “Sirene”. I riconoscimenti ai migliori cortometraggi nelle rispettive categorie di concorso (Internazionale, Italia, Animazione) saranno assegnati dai giurati, mentre il premio al Miglior lungometraggio sarà conferito direttamente dal pubblico con un voto realizzato durante le precedenti serate. Da non dimenticare il premio Clorofilla Film Festival, dedicato al miglior film in competizione nella sezione dedicata al film d’artista Art Short. Inoltre, i corti in concorso saranno trasmessi in streaming per un appuntamento unico – il 30 luglio dalle 18.00 alle 23.00 – sulla piattaforma Mymovies del cinema La Compagnia di Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.





Si segnala che fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra SCREENS, esposizione collettiva che riunisce presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano. Nell’ambito di SCREENS, all’interno della sala cinema della Fortezza Orsini sarà possibile assistere ai 5 cortometraggi della sezione Art Short, che saranno visionabili anche presso il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival e secondo gli orari di apertura del museo.