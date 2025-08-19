Saturnia Festival 2025: otto serate di grande musica per i vent’anni della rassegna

Dal 22 agosto al 7 settembre il festival animerà piazze e borghi del territorio mancianese con concerti gratuiti, ospiti di fama internazionale e spettacoli che spaziano dal jazz al tango, dal pop all’opera.

Manciano: Il Comune di Manciano e la Filarmonica “A. Ponchielli” presentano il nuovo calendario estivo della ventesima edizione del Saturnia Festival, che, dopo l’avvio dei mesi scorsi, tornerà a colorare le piazze del territorio mancianese con otto imperdibili serate di musica dal vivo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il programma estivo si aprirà venerdì 22 agosto a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle 21.30 con lo spettacolo Massimo Zanotti & Friends – l’arte del varietà. Direttore d’orchestra, arrangiatore e trombonista di fama internazionale, Massimo Zanotti ha collaborato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Renato Zero e i Pooh, oltre ad aver diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per grandi interpreti come Loredana Bertè, Paola Turci, Nek, Miele, Raige e la stessa Giulia Luzi.

Ad accompagnarlo sul palco sarà proprio Giulia Luzi, attrice e cantante nota al grande pubblico per le fiction televisive I Cesaroni e Un medico in famiglia, protagonista per oltre 500 repliche del musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”, concorrente a Sanremo 2017 e oggi tra le voci più poliedriche del panorama musicale italiano. La serata sarà arricchita dalla presenza di Gloria Turrini e Mecco Guidi (G and The Doctor), apprezzati interpreti della scena blues e jazz, di Nico Arezzo, giovane cantautore già protagonista a X Factor e Sanremo Giovani, e di Stefano Zavattoni, pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha firmato collaborazioni prestigiose con artisti come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni.

Il festival proseguirà mercoledì 27 agosto, sempre a Saturnia, alle 21.30, con Le chitarre da ripostiglio e “Dodici corde per il Festival”. Venerdì 29 agosto il cartellone si sposterà a Poggio Capanne, in piazza Garibaldi, alle 21.30 per un concerto a sorpresa dedicato ai vent’anni della manifestazione. Sabato 30 agosto a Saturnia protagonista sarà La Junta Escondida con “Cuore di Tango, i ritmi dell’anima”, replica poi domenica 31 agosto alle 19.30 a San Martino sul Fiora.

A settembre il festival entrerà nel vivo giovedì 4 a Poggio Murella alle 21.30 con il Duo Portarena e “Da Paganini a Piazzolla”, per poi approdare sabato 6 settembre a Saturnia con lo spettacolo Miserere, tra opera e pop, in ricordo di Pavarotti & Friends, insieme all’ensemble Parma Brass. Il gran finale sarà domenica 7 settembre a Saturnia, alle 21.30, con la Filarmonica “Amilcare Ponchielli” di Saturnia in concerto.



