Sassofortino, interrogazione di Bocci (FdI): “Rimuovere l’eternit e mettere in sicurezza le aree a rischio”

Roccastrada: Una serie di criticità presenti nella frazione di Sassofortino sono al centro dell’interrogazione che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Roberto Bocci, ha presentato al sindaco Francesco Limatola. "Il consigliere - si legge nella mozione - chiede in primo luogo la rimozione della copertura in eternit dell’ex lavatoio di via dell’Orfanotrofio, sottolineando lo stato di degrado in cui versa il fabbricato e i rischi potenziali per la salute dei cittadini, vista la vicinanza alle abitazioni.

Nell’interrogazione viene segnalata anche la pericolosità della ringhiera divelta lungo il percorso pedonale che collega via dell’Orfanotrofio al Centro Civico. Una situazione che, secondo Bocci, richiede un intervento urgente per garantire la sicurezza dei cittadini. Altro punto critico è la recinzione danneggiata che dovrebbe impedire l’accesso alla copertura piana di un’ala del Centro Civico. Attualmente, infatti, il tetto risulta facilmente raggiungibile dai bambini che frequentano il vicino parco giochi, con il rischio concreto di cadute da oltre tre metri di altezza".

"Oltre a una risposta formale – conclude Bocci – auspico un intervento immediato del sindaco per eliminare i pericoli esistenti e tutelare la salute e la sicurezza della popolazione. L’amministrazione comunale sarà ora chiamata a rispondere all’interrogazione nelle prossime sedute di consiglio".



