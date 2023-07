Cultura Sassofono e pianoforte per la quarta serata di "Note al Chiaro di Luna" 24 luglio 2023

24 luglio 2023

Martedì 25 luglio alle 21:00 alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia: Il sassofono e il pianoforte di Remembranza Gate Duo sono i protagonisti della quarta serata di "Note al Chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino”, la rassegna di concerti nella suggestiva location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona organizzati da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi. Martedì 25 luglio alle 21.00 si terrà il concerto del Gate Duo dal titolo Remebranza: la prima pubblicazione discografica del duo che è sia una tappa della carriera artistica dei due musicisti sia un ponte verso suggestioni future. In questo progetto si fondono le due anime della formazione: una rivolta verso la tradizione del repertorio e l’altra orientata verso la ricerca e la sperimentazione. Il programma presentato vede l’accostamento di due Sonate, rispettivamente di Marc Eychenne e Salvador Brotons, a due brani stilisticamente opposti, come Remembranza #5 del saxofonista cubano César Lòpez e Gate di Graham Fitkin, da cui trae origine anche il nome del duo. Il filo conduttore tra questi brani è la costante ricerca del dialogo e dell’esplorazione delle molteplici varietà timbriche che scaturiscono dall’accostamento dei due strumenti, declinate nel personalissimo linguaggio di ognuno degli autori. La parte narrativa è affidata a Patrizia Guidi che leggerà il racconto di Italo Calvino "Occhi nemici". "Note al chiaro di luna” è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Gli spettacoli si terranno ogni martedì di luglio e di agosto alle 21.00 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia. Prossimo appuntamento: martedì 1 agosto, Youth and Love: Bethan Terry soprano, Francesca Lauri al pianoforte. Racconto: “L'avventura di due sposi”. L'ingresso è libero ed è disponibile la navetta gratuita che porta comodamente dal centro alla Casa Rossa. Per info e prenotazioni: agimus.grosseto@agimus.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Telefono: 0564927244. Seguici





