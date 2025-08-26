Sarteano, tre giorni di celebrazioni per la vittoria della Contrada di San Lorenzo

Sarteano (SI): La Nobil Contrada di San Lorenzo celebra la vittoria alla Giostra del Saracino dello scorso Ferragosto con una speciale Festa della Vittoria, in programma a Sarteano dal 29 al 31 agosto 2025. Tre giornate intense, tra musica, convivialità e rievocazioni, che vedranno la comunità riunita attorno ai colori della contrada e al simbolo della Giostra conquistata.

Il programma si apre venerdì 29 agosto con la Notte Giovani, serata dedicata a musica e divertimento in Piazza San Lorenzo. Dalle ore 19:30, street food con pizza e panini, mentre il dj set di DJ Ferdy animerà la piazza fino a tarda notte.

La festa prosegue sabato 30 agosto, giornata clou con la Cena della Vittoria, ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Sarteano. Alle ore 19 sarà attivo un servizio navetta gratuito dal Viale del Saracino (zona rotatoria) per permettere di partecipare anche a chi avesse difficoltà a raggiungere la rocca. La cena, su prenotazione, prevede 250 posti disponibili e sarà arricchita da musica dal vivo con i Coconuts e da uno spettacolo finale (per informazioni e prenotazioni contattare Veronica al numero 338 7269164 oppure Margherita al numero 351 6552560).

Il fine settimana si concluderà domenica 31 agosto con i momenti più solenni: alle ore 10.00, in Piazza San Lorenzo, la Messa della Vittoria con la benedizione del Palio, seguita dall’atteso Corteo della Vittoria per le vie del borgo di Sarteano. Dopo il corteo, la mattinata si chiuderà con l’aperitivo con il Giostratore, in Piazza San Lorenzo.







