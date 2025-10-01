Sarteano festeggia il Campione del Mondo Massimo Caponeri

Sarteano: L’amministrazione comunale di Sarteano è orgogliosa di festeggiare con Massimo Caponeri, secondo allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile, l’ultimo incredibile risultato, quello di Campioni del Mondo. L’appuntamento è per domani, mercoledì 1 settembre, ore 18:00 presso il Bar Piazza d’Armi in Piazza Bargagli

La Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile ha recentemente conquistato il titolo di campione del mondo, un traguardo straordinario che ha entusiasmato tutto il Paese. In questo successo c’è anche un legame speciale con Sarteano: Massimo Caponeri, secondo allenatore della Nazionale, originario di Chianciano Terme e residente da anni con la sua famiglia a Sarteano, ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso vincente degli azzurri.

Per celebrare questa impresa, il Comune di Sarteano, insieme alle associazioni locali, invita i cittadini a un brindisi con Massimo Caponeri, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 18.00 presso il Bar Piazza d’Armi, in Piazza Bargagli. Sarà un’occasione per incontrarlo, festeggiare insieme e ascoltare il racconto diretto della sua esperienza al fianco della Nazionale.

Allenatore di grande esperienza, Caponeri ha collezionato nel corso della sua carriera numerosi successi in Italia e in Europa. Oltre al recente Campionato del Mondo (2025), nel suo palmarès spiccano anche il titolo di Campione d’Europa (2021), un Campionato Italiano (2018) e diverse Coppe Italia e Supercoppe conquistate con i club in Serie A.

L’Amministrazione Comunale e le associazioni di Sarteano sono orgogliose di festeggiare un concittadino che, con il suo lavoro e la sua passione, contribuisce a portare in alto il nome dell’Italia e della pallavolo internazionale.



