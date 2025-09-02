Sarteano celebra la Giostra all’Anello

Torna a Sarteano la Giostra dell’Anello: uno speciale evento di monta storica, che si inserisce all’interno della Festa Patronale della Contrada di San Bartolomeo, con il Trofeo del Romitorio

Siena: Sarteano si prepara a vivere una giornata di sport e tradizione con la Giostra all’Anello, un evento speciale di monta storica in programma domenica 7 settembre 2025 presso il Pian di Mengole. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Avalon con il patrocinio del Comune di Sarteano, si inserisce all’interno della Festa Patronale della Contrada di San Bartolomeo e porta in scena un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di equitazione e non solo. L’evento era stato inizialmente previsto per sabato 24 agosto, ma la situazione meteorologica e le condizioni fangose del campo di gara hanno costretto a rimandarlo a domenica 7 settembre.

La giornata si aprirà alle ore 8 con l’arrivo dei cavalli e le iscrizioni, seguite alle 8:30 dalla visita veterinaria. Dalle ore 10 prenderanno il via le prime due tornate di gara. Dopo la pausa pranzo, ospitata dallo Spazio Sport Sarteano, le competizioni riprenderanno nel pomeriggio: alle 15 scatterà la terza tornata, momento decisivo della Giostra all’Anello, che metterà alla prova abilità, velocità e precisione dei cavalieri.

Alle 16:30 sarà la volta del Trofeo del Romitorio, organizzato in collaborazione con la Contrada di San Bartolomeo, della Giostra del Saracino di Sarteano: un ulteriore momento di confronto sportivo che lega la manifestazione al tessuto identitario e storico del borgo. La giornata si concluderà con le premiazioni alle ore 18, che incoroneranno i vincitori di questa edizione.

La Giostra all’Anello non è soltanto una competizione, ma un’occasione di incontro per la comunità e un richiamo al forte legame di Sarteano con il mondo equestre, parte integrante della lunga tradizione della Giostra del Saracino. L’evento si svolge inoltre all’interno del cartellone di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura, rafforzando il valore culturale e sportivo della manifestazione.



