Sarteano, alla presenza del Presidente della Regione Giani

Inaugurata la riqualificazione di Pian di Mengole e presenta il libro sulla Giostra del Saracino

Siena: Sabato 26, a Sarteano presso il circolo ricreativo “La Costa di Piazza”, due importanti momenti che uniscono passato e futuro: la presentazione del libro “La Giostra del Saracino di Sarteano. La continuità della tradizione” e l’inaugurazione degli interventi di riqualificazione dell’area “La Campanella” a Pian di Mengole, presente ad entrambi il Presidente della Regione Eugenio Giani.

Sarà una mattinata densa di significato quella di sabato 26 luglio al Circolo ricreativo “La Costa di Piazza” di Sarteano, dove si terranno due appuntamenti che uniscono identità e innovazione, tradizione e sviluppo.

Si comincia alle ore 11:00 con la presentazione del libro “La Giostra del Saracino di Sarteano. La continuità della tradizione”, a cura di Franco Fabrizi e Graziano Placidi. Un’opera monumentale che, con oltre 500 pagine e circa 1500 illustrazioni, ripercorre l’antichissima storia della Giostra, soffermandosi su luoghi, personaggi e valori che da secoli animano la comunità.

L’incontro rappresenta un’anteprima in vista dell’edizione 2025 della Giostra del Saracino, in programma come da tradizione il prossimo 15 agosto.

All’evento interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco Francesco Landi, il Presidente dell’Associazione Giostra del Saracino Giancarlo Betti, e il Presidente onorario Sergio Cappelletti. Modera Francesca Campanelli.

A seguire, alle ore 12:00, si terrà l’inaugurazione degli interventi di riqualificazione dell’area “La Campanella” a Pian di Mengole, recentemente oggetto di un importante progetto di valorizzazione.

Verranno presentati il nuovo sistema di parcheggi attrezzati, la casina dell’acqua e il servizio di e-bike sharing, a testimonianza dell’impegno del Comune verso la mobilità sostenibile e la qualità dei servizi al cittadino.

Saranno presenti, oltre al Sindaco Francesco Landi ed al Presidente Eugenio Giani, anche il Presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, il Presidente del GAL Leader Siena Claudio Galletti e la Direttrice del GAL Ambra Ciacci.

“Sarà con noi, durante la mattinata il Presidente Eugenio Giani, a testimoniare la vicinanza dell’Ente alla comunità di Sarteano e, in genere, alle piccole comunità di tutta la Regione. Presenteremo, grazie ad un finanziamento del Consiglio Regionale toscano il Libro della Giostra del Saracino, manifestazione storica che unisce cittadini e contradaioli sarteanesi e, a seguire, le opere di riqualificazione del Parcheggio de La Campanella: oltre 700.000 euro di investimenti alle porte del centro storico realizzati dal Comune grazie al bando della Regione a supporto della realizzazione di parcheggi ad uso turistico. Nel parcheggio insistono anche una casina dell’acqua realizzata grazie alla collaborazione con Acquedotto del Fiora ed una postazione e-bike sharing, realizzata insieme agli altri comuni della Valdichiana Senese grazie a risorse GAL Leader. Per questo interverranno sia Roberto Renai, presidente dell’acquedotto che Claudio Galletti, Presidente del Gal Leader” ha spiegato il Sindaco Francesco Landi.

Due iniziative diverse, ma profondamente legate dal desiderio di far crescere Sarteano con uno sguardo al futuro, senza mai perdere il legame con la propria storia.