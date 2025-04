Attualità Sarteano: al via le domande per il bonus idrico integrativo 2025 18 aprile 2025

Grazie al fondo assegnato dall’Autorità Idrica Toscana, per i cittadini sarteanesi sarà possibile riscattare il Bonus Idrico Integrativo, assegnato alle famiglie e agli individui più vulnerabili, al fine di garantire a tutti l’accesso all’acqua Sarteano: Il Comune di Sarteano conferma, anche per l’anno 2025, l’erogazione del Bonus Idrico Integrativo, un contributo economico destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico per sostenere le spese relative al consumo di acqua. Grazie al fondo assegnato dall’Autorità Idrica Toscana, pari a 8.417,52 euro, l’amministrazione comunale ha approvato lo schema di bando per accedere alle agevolazioni previste. L’obiettivo è quello di supportare i cittadini più vulnerabili garantendo a tutti il diritto all’accesso a un bene primario come l’acqua. Il bonus è riservato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro, oppure fino a 20.000 euro se con almeno quattro figli a carico. I rimborsi, i quali copriranno fino al 50% della spesa sostenuta per il consumo idrico nel 2024, saranno assegnati secondo una graduatoria fino ad esaurimento del fondo disponibile; nel caso le risorse non dovessero essere completamente utilizzate verranno redistribuite tra tutti i beneficiari. L’iniziativa, già proposta nell’anno precedente, si inserisce in un più ampio impegno e progettualità dell’amministrazione comunale volto a garantire equità sociale e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Per conoscere tutti i dettagli sui requisiti, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione della domanda è possibile consultare la pagina dedicata al bando ufficiale sul sito istituzionale del comune oppure recandosi all’Ufficio Servizi alla Persona. Seguici



