Sarà Fabio Calvetti a dipingere il drappo del palio di Castel del Piano

Castel del Piano: «Sarà Fabio Calvetti a dipingere il palio dell’8 settembre di Castel del Piano. A un mese dal Palio di settembre viene rivelato il nome del pittore che dipingerà il drappo che sarà presentato pubblicamente domenica 4 settembre per la benedizione ad opera del parroco». A comunicarlo è l'Amministrazione comunale di Castel del Piano e il Magistrato per la Tutela del Palio.



«Siamo molto felici e orgogliosi - si legge nella nota - che un'artista con all'attivo un grande numero di esposizioni internazionali si sia avvicinato alla nostra festa e abbia intrapreso la realizzazione del drappo che sarà messo in palio questo settembre. Fabio Calvetti nato è residente a Certaldo, in provincia di Firenze, si è formato al Liceo Artistico prima e all’Accademia delle Belle Arti di Firenze dopo. Ha all’attivo numerosissime esposizioni sia in Italia che all’estero. Dalle collaborazioni permanenti in gallerie internazionali come Shiraishi Gallery di Tokyo alla Galerie Tournemine di Parigi ad altre esposizioni che negli anni l’hanno portato nella Corea o negli Stati Uniti, ma anche in importanti musei nazionali come a Roma in Palazzo Venezia, ad Avellino nel complesso Monumentale Ex Carcere borbonico o a Venezia nella Biblioteca Marciana. In Giappone è stato inserito nell’importante progetto del World Artist Tour accanto a Tom Wesselmann, Alex Katz e George Segal».

«Le tematiche delle sue opere si indirizzano soprattutto all’analisi interiore e alla difficoltà di comunicazione, temi quanto mai attuali, insieme all’attesa all’assenza e al silenzio parole che nel mondo del Palio sono certamente cariche di significato, basti pensare ai momenti che precedono l’estrazione dei cavalli che andranno alle 4 Contrade.

Negli ultimi anni il Palio di Castel del Piano sta dando sempre maggiore importanza alla realizzazione del dipinto, con la scelta di artisti affermati che sappiano rappresentare al meglio lo spirito della nostra festa e che anche con le loro opere possano portare a far conoscere la nostra festa in tutta Italia».

L'appuntamento è per domenica 4 settembre, alle ore 12:00, a Castel del Piano per la presentazione del drappo dipinto da Fabio Calvetti.