Sara Donzelli rilegge e interpreta Il piccolo principe al San Rocco Festival

Marina di Grosseto: Il San Rocco Festival dedica un pomeriggio ai più piccoli, domenica 18 agosto dalle ore 18.00, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto (davanti al cancello del cortile esterno), con “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei libri più venduti al mondo. Sara Donzelli, maestra nell’arte del narrare, rilegge e interpreta alcuni brani del racconto, e subito dopo coinvolgerà i bambini presenti in giochi interpretativi, animazioni e disegni, a partire dai personaggi e dagli scenari delle storie appena ascoltate.



“Il piccolo principe” costituisce una sorta di educazione sentimentale, affronta temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia, e può rappresentare un’allegoria della società moderna. Il libro è suddiviso in capitoli dove viene narrato l’incontro del protagonista con diversi personaggi su diversi pianeti, e dove ognuno di questi bizzarri incontri lascia il protagonista stupito e sconcertato per la stranezza degli adulti: «I grandi non capiscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i bambini, star sempre lì a dargli delle spiegazioni».

L’idea dello Spazio bambini è nata per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare, ed è diventato un atteso appuntamento del San Rocco Festival, in cui Sara Donzelli riversa la sua lunga esperienza di pedagoga teatrale, che l’ha vista protagonista di progetti di teatro nella scuola fin dagli esordi milanesi negli anni ’80.

BIGLIETTI

Posto unico € 3,00 (bambini e accompagnatori)

Prevendita online www.sanroccofestival.it