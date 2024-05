Grosseto: Domenica 5 maggio sarà... Amore a prima vista! La domenica al PetStore Conad di Grosseto per incontrare i cani in adozione dei rifugi e delle associazioni del territorio La carica dei 101 — o quasi — invade il PetStore Conad di Grosseto ed è subito: Amore a prima vista, la nuova iniziativa lanciata dal punto vendita che accende i riflettori sulla realtà dei rifugi e sui loro protagonisti, i cani in adozione, creando un’occasione di incontro con chi potrebbe diventare, per loro, famiglia.

Domenica 5 maggio, dalle 15 alle 20, nel locale adiacente al PetStore Conad di Grosseto in via Castiglionese, presso il Centro Commerciale MarePark, si terrà il primo appuntamento del calendario di Amore a prima vista, dedicato a Dog Farm Ribolla. Per l’intera durata dell’evento, aperto al pubblico, sarà possibile conoscere alcuni dei cani ospiti del rifugio: salvati, recuperati e in attesa di un’adozione del cuore. Chiunque lo desideri potrà inoltre confrontarsi con i volontari presenti, ricevere maggiori informazioni sull’attività di Dog Farm, canile sanitario — oltre che rifugio, anche per gatti — sulla strada provinciale Pian del Bichi di Ribolla, e partecipare alla raccolta alimentare che aiuterà i quasi 300 cani, cuccioli, adulti e anziani, che vi vivono attualmente.

“Amore a prima vista non è stata un’idea o, almeno, non è così che voglio definirla — afferma Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale SRL, di cui fanno parte i tre supermercati e il PetStore Conad di Grosseto — È stata piuttosto la scelta di riconoscere, al contempo, l’esistenza di un fenomeno drammatico, che non accenna ad arrestarsi, ovvero quello dei continui abbandoni e delle rinunce di proprietà, e il ruolo fondamentale che le associazioni animaliste, i rifugi e, soprattutto, le persone che li gestiscono e vi si dedicano con amore e generosità svolgono sul territorio.

Amore a prima vista tende una mano a loro e una zampa — sorride — a questi ospiti meravigliosi e sfortunati, nel tentativo di facilitare l’incontro con una persona, un’anima gemella umana, che possa rappresentare vita, casa e futuro.

Ringrazio i canili che hanno accolto il nostro invito e deciso di collaborare all’iniziativa, consentendo anche a noi di assumere con il PetStore Conad un ruolo che travalica quello meramente commerciale, contribuendo attivamente al benessere degli animali — conclude Degli Innocenti — L’augurio è che tanti, tantissimi, vengano a trovarci e partecipino agli appuntamenti in programma, per adottare, per donare e per cambiare uno o più destini.”

“L’opportunità che il PetStore Conad di Grosseto ha deciso di concedere al nostro gruppo di ospiti, dando loro spazio e visibilità, è davvero importante — dichiara Matteo Galdi di Dog Farm Ribolla — Sarà un modo per portare la realtà di Dog Farm fuori dai confini del rifugio e svelare a un pubblico ancora più vasto quanta felicità e dolcezza possono regalare gli animali che ogni giorno accudiamo. Dal 2006, collaborando gomito a gomito con la sezione di Grosseto della Lega Nazionale del Cane e dell’ENPA, abbiamo purtroppo assistito a molti abbandoni, ma anche a moltissime adozioni ed è questo a darci speranza. Chissà che Amore a prima vista, dunque, non ci riservi altre belle sorprese. Noi ce lo auspichiamo.”

Il secondo appuntamento di Amore a prima vista è fissato per domenica 19 maggio nel locale adiacente al PetStore Conad di Grosseto in via Castiglionese, presso il Centro Commerciale MarePark, con i cani di OIPA Grosseto — Rifugio di Nella di Follonica.