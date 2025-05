"Sapori e profumi": a Scarlino un viaggio tra gusto e natura

Venerdì 16 maggio convegno, degustazione e cena a tema per celebrare zafferano, peperoncino e fiori edibili del territorio

Scarlino: Scarlino celebra i sapori autentici e i profumi della natura con un evento speciale. Venerdì 16 maggio si terrà “Sapori e profumi”, un’iniziativa dedicata alle spezie e ai fiori edibili, pensata per unire divulgazione scientifica, degustazioni e alta cucina.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Scarlino con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura e in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto per la bioEconomia (CNR-IBE), prenderà il via alle ore 18.30 all’Ufficio turistico del Porto Turistico. Durante il convegno, il ricercatore Claudio Cantini del Cnr guiderà i partecipanti in un approfondimento sul valore agricolo e gastronomico di zafferano, peperoncino e fiori edibili, accompagnato da una degustazione tematica.

A seguire, alle ore 20.30, il ristorante Zero Distanze ospiterà una cena a tema ispirata agli stessi ingredienti. Il menu, curato per valorizzare le eccellenze del territorio, prevede un flan di ricotta e zafferano con punte di asparagi, seguito da un risotto ai fiori di zucca con crema di pecorino di Scansano. Come secondo piatto sarà servito salmone scottato con carciofi croccanti e, per concludere, una bavarese alla rosa con coulis di fragole e menta. Le bevande sono incluse. Il costo della cena è di 30 euro ed è richiesta la prenotazione al numero 334 233 9219.

«Un evento pensato per far incontrare ricerca, agricoltura e cultura gastronomica in una cornice suggestiva come quella del nostro porto turistico», commenta l’assessore all’Agricoltura Giorgio Maestrini.