"Santocielo”: il film con Ficarra e Picone al Nuovo cinema Tirreno

Il film sarà proiettato nella sala polifunzionale di Borgo Carige da lunedì 25 a mercoledì 27 dicembre



Capalbio: Al via il terzo appuntamento della stagione invernale al Nuovo cinema Tirreno. Dopo il successo dei film di Paola Cortellesi e Woody Allen, nella sala di Borgo Carige, sarà proiettato “Santocielo”, la commedia natalizia di Francesco Amato e con il duo comico Ficarra e Picone.

La pellicola, che vede anche la partecipazione di Giovanni Storti, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, racconta dell’arrivo sulla Terra di un angelo che toccando accidentalmente con una mano il ventre di un uomo, lo fa rimanere incinta.

“Santocielo” sarà proiettato lunedì 25 alle ore 18.15 e 21.15, martedì 26 alle ore 18.15 e 21.15 e mercoledì 27 dicembre alle ore 16.15 e 18.15. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7 euro e 50 per i non residenti.

I prossimi appuntamenti saranno venerdì 29 e sabato 30 dicembre con “Cento domeniche” di Antonio Albanese; mentre il 1°, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2024 nella fascia pomeridiana sarà proiettato “Wish” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn e in quella serale “Napoleon” di Ridley Scott.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti che si svolgeranno fino al weekend dell’Epifania è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.