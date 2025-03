Ambiente Santarelli: "Il no ai progetti per l'eolico non è prerogativa della sola maggioranza" 11 marzo 2025

11 marzo 2025 177

177 Stampa

Redazione

Sorano: Nella seduta del consiglio comuna di Sorano del 27 novembre scorso è stata chiesta dalla vicesindaca Belcari, che segue con impegno queste problematiche, la disponibilità delle minoranze a far parte di un tavolo di lavoro anche con i comitati. Il capogruppo di Sorano Civica Santarelli ha risposto subito positivamente. "Da allora, a quasi quattro mesi di distanza, del tavolo non si sono più avute notizie". "Sul fronte dell'Unione dei Comuni delle Colline del Fiora - ricorda Matteo Santarelli - , alla recente riunione con i comitati ci si è limitati alla partecipazione dei sindaci e di amministratori comunali. È noto che i territori dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano sono interessati a un gran numero di progetti per l'eolico da contrastare con determinazione in un modo che dovrebbe essere unitario". "Il gruppo di Sorano Civica ha votato tutto i provvedimenti in materia, osservazioni etc, presentati dalla giunta in consiglio comunale, a dimostrazione che comunque il no ai progetti per l'eolico non è prerogativa della sola maggioranza - conclude Matteo Santarelli.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Santarelli: "Il no ai progetti per l'eolico non è prerogativa della sola maggioranza" Santarelli: "Il no ai progetti per l'eolico non è prerogativa della sola maggioranza" 2025-03-11T10:00:00+01:00 204 it Santarelli: "È noto che i territori dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano sono interessati a un gran numero di progetti per l'eolico da contrastare con determinazione in un modo che dovrebbe essere unitario". PT1M /media/images/eolico-rinnovabili.jpg /media/images/thumbs/x600-eolico-rinnovabili.jpg Maremma News Sorano, Tue, 11 Mar 2025 10:00:00 GMT