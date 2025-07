Santarelli e Vanni: “Chiusura inaccettabile del reparto a Pitigliano, Asl e Regione diano risposte”

Sorano: "La Asl sud est tace sulle effettive motivazioni della chiusura per due mesi del reparto di medicina dell'ospedale di Pitigliano nè spiega se potevano esserci soluzioni alternative in grado di non creare disagi ai cittadini.

L'Asl si è limitata ad annunciare un generico aumento delle attività ambulatoriali (quali? in che modo?) che comunque non rappresenta una alternativa ai ricoveri senza dimenticare che si creeranno disagi per chi in caso di ricovero dovrà spostarsi a Orbetello o Grosseto, in reparti che spesso sono già sovraffollati.

Soprattutto Asl e Regione debbono spiegare una volta per tutte il futuro dell'ospedale di Pitigliano quando saranno terminati i lavori con i fondi del Pnrr. È chiaro che sarebbe assolutamente penalizzante inaccettabile e offensivo per la popolazione delle Colline del Fiora realizzare soltanto un ospedale di comunità. Il dibattito su Pitigliano vede anche interventi politici. Gli autorevoli rappresentanti della maggioranza regionale in giunta e commissione sanità non hanno niente da dire?", terminano i consiglieri comunali Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni.