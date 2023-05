Cronaca Santa Lucia fa festa con Michele e Martina Zamattia per nascita piccola Benedetta 27 maggio 2023

27 maggio 2023 361

361 Stampa



Redazione La famiglia francescana di Santa Lucia fa festa con Michele e Martina Zamattia per la nascita della piccola Benedetta. Grosseto: La piccolina è nata nella mattinata di oggi, 27 maggio, all’ospedale Misericordia di Grosseto. Alla nascita pesava 3.90 kg. Mamma e figlia stanno bene. Un abbraccio ai neo genitori e benvenuta Benedetta sotto lo sguardo di San Francesco è Santa Chiara d’Assisi . Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Santa Lucia fa festa con Michele e Martina Zamattia per nascita piccola Benedetta Santa Lucia fa festa con Michele e Martina Zamattia per nascita piccola Benedetta 2023-05-27T21:30:00+02:00 70 it La famiglia francescana di Santa Lucia fa festa con Michele e Martina Zamattia per la nascita della piccola Benedetta. PT1M /media/images/neonata-onofroio.jpg /media/images/neonata-onofroio.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 27 May 2023 21:30:00 GMT