Santa Fiora, via delle Fontane: terminati i lavori di rigenerazione delle tubazioni

Santa Fiora: Terminato l’intervento di rigenerazione delle tubazioni in via delle Fontane a Santa Fiora. È stata impiegata una nuova tecnica, già usata per altre strade, che ha consentito rispetto ai metodi tradizionali, di ridurre in modo significativo i costi e i tempi di intervento.



Il Comune a seguito di una ispezione della rete fognaria, aveva individuato delle rotture sulle tubazioni delle acque bianche, che in alcuni punti erano a rischio crollo per il transito dei mezzi pesanti. L’intervento tradizionale, con la sostituzione delle tubazioni, avrebbe richiesto la chiusura della strada per molto tempo, dovendo rompere l’asfalto, scavare per lunghi tratti, togliere la vecchia tubazione, proseguire con la posa della nuova e completare il lavoro con il rifacimento completo della strada.

L’amministrazione comunale ha scelto invece di procedere con un innovativo intervento di rigenerazione delle tubazioni, molto più veloce, meno invasivo e più economico, che ha consentito di ridurre il disagio ai cittadini, completando l’opera in soli 4 giorni, ed evitando così di tenere chiusa, per tanto tempo, una via del centro abitato che rappresenta, tra l’altro, l’unica strada che consente di raggiungere il parcheggio sotto al ponte.