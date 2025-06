Attualità Santa Fiora verso il Piano operativo: pubblicata la documentazione per l’avvio del procedimento e per raccogliere i contributi 14 giugno 2025

14 giugno 2025 151

151 Stampa

Redazione

Santa Fiora: Verso il piano operativo di Santa Fiora: il Comune ha pubblicato sul sito internet tutta la documentazione inerente all’avvio del procedimento, compreso il modulo per la presentazione da parte di cittadini, professionisti e portatori di interesse dei contributi alla redazione del Piano. Attraverso questa pagina sarà possibile seguire passo dopo passo il percorso di stesura di questo importante strumento di pianificazione urbanistica, contribuendo attivamente con osservazioni, proposte e suggerimenti. “Dopo il Piano Strutturale Intercomuale, che è vicino all’approvazione definitiva – spiega il sindaco Federico Balocchi - il Piano Operativo ci consente di dare piena attuazione alla nostra visione di futuro, attraverso uno strumento che ambisce non solo a regolare, ma soprattutto a ispirare la crescita. La comunità sarà parte attiva del processo di definizione del Piano, attraverso un ascolto diffuso per raccogliere idee, bisogni e visioni, cui seguirà una fase di co-progettazione e restituzione pubblica. Per questo il Comune, durante tutto il percorso, si impegnerà alla diffusione del Piano e a favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle imprese e degli operatori nella definizione delle strategie.” Il piano Operativo darà la normativa per ristrutturazioni e nuove edificazioni, ma anche l’indirizzo per le principali opere pubbliche. La redazione del Piano sarà un percorso partecipato e trasparente, per disegnare insieme ai cittadini il volto del comune nei prossimi anni. “In questa prima fase – aggiunge Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’Urbanistica - oltre al quadro di riferimento e al programma di lavoro preliminare, vengono definiti temi e obiettivi del Piano. A breve avvieremo un confronto coi cittadini in tutti i paesi del nostro Comune, ma già da adesso ognuno può dare il proprio contributo per la redazione del nuovo Piano ed avanzare le proprie proposte.” Il link per consultare la documentazione e per presentare il proprio contributo alla redazione del Piano: https://cloud.ldpgis.it/santafiora/po_percorso Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Santa Fiora verso il Piano operativo: pubblicata la documentazione per l’avvio del procedimento e per raccogliere i contributi Santa Fiora verso il Piano operativo: pubblicata la documentazione per l’avvio del procedimento e per raccogliere i contributi 2025-06-14T11:30:00+02:00 364 it Santa Fiora verso il Piano operativo: pubblicata la documentazione per l’avvio del procedimento e per raccogliere i contributi PT2M /media/images/SANTA-FIORA-FOTO.jpg /media/images/thumbs/x600-SANTA-FIORA-FOTO.jpg Maremma News Santa Fiora, Sat, 14 Jun 2025 11:30:00 GMT