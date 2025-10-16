Santa Fiora, una mattina all’insegna della dermatologia

Sabato 18 ottobre screening per la prevenzione dei tumori cutanei

Santa Fiora: Proseguono le attività di promozione della salute al distretto sanitario di Santa Fiora. Questo sabato 18 ottobre è in programma una mattinata dedicata alla dermatologia. Dalle ore 9,30 alle 12 nella struttura di piazza Balducci sarà possibile effettuare screening per la prevenzione dei tumori cutanei.

“Sarà un momento importante per la comunità locale per conoscere i servizi presenti nella struttura recentemente riqualificata - dichiara Tania Barbi, direttrice della Zona distretto Amiata grossetana - quella dermatologica è una delle attività specialistiche presenti negli ambulatori del distretto e questa occasione sarà utile per condividere con la popolazione le buone pratiche di prevenzione e la conoscenza dei percorsi di cura”. L’iniziativa, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santa Fiora, prevede la possibilità di accesso diretto all‘ambulatorio fino ad esaurimento posti.



