Ambiente Santa Fiora. Prorogata al 12 maggio la scadenza del bando per raccogliere le adesioni alle Consulte sul teleriscaldamento, Salute e Politiche sociali 3 maggio 2025

3 maggio 2025 534

Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora sta raccogliendo le candidature per formare le prime due Consulte comunali sul teleriscaldamento e salute-politiche sociali. Il termine per presentare la propria candidatura è stato prorogato dal 30 aprile al 12 maggio 2025. Le Consulte avranno il compito di analizzare e formulare strategie di miglioramento per il servizio di teleriscaldamento e per le politiche sanitarie e sociali. Possono presentare domanda cittadini e cittadine che risiedono o lavorano nel Comune di Santa Fiora, professionisti ed esperti con esperienza nel settore di riferimento; rappresentanti di associazioni ed enti attivi sul territorio. La candidatura potrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12 maggio 2025 . Potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune; oppure inviata tramite pec a comune.santafiora@postacert.toscana.it Le nomine saranno effettuate dal Consiglio Comunale sulla base del regolamento vigente. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Segreteria Comunale. Seguici



