Santa Fiora, presentato il programma delle festività

Sabato 10 dicembre, sotto al Portone laboratorio creativo natalizio. E domenica gara di tiro con l’arco. Confermati i tradizionali appuntamenti del Presepe Vivente e la Fiaccolata. Festa in piazza il 31 dicembre e il 1° gennaio concerto del primo dell’anno.



Santa Fiora: Un Natale all’insegna del divertimento per adulti e bambini a Santa Fiora. Il Comune ha presentato il programma delle festività promosso in collaborazione con le associazioni. Un programma che pone un’attenzione particolare alle famiglie, con iniziative per tutte le età.





Dopo l’accensione dell’albero i momenti per stare insieme proseguono questo fine settimana: sabato 10 dicembre dalle ore 16, Sotto al Portone piazza Garibaldi, si terrà il laboratorio creativo a tema natalizio, in collaborazione con Quadrifoglio onlus.





E domenica 11 dicembre, alle ore 9, ritrovo in piazza Garibaldi per la gara di tiro con l’arco.

“Non mancheranno gli appuntamenti storici e più attesi del Natale a Santa Fiora – sottolinea Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo - a partire dal Presepe Vivente il 27 dicembre e poi la spettacolare Fiaccolata della sera del 30 dicembre, un richiamo importante di visitatori da tutta la provincia, e non solo, che si riversano in massa nei vicoli del centro storico, per ammirare il rito propiziatorio dell’accensione delle carboniere. Il 31 dicembre faremo una grande festa in piazza, per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo, con la collaborazione di Kartika Club e il 1° gennaio, a teatro, si terrà il tradizionale concerto di Capodanno. Un ringraziamento speciale alla pro loco e ai volontari delle associazioni per il grandissimo lavoro che stanno facendo per gli addobbi e per l’organizzazione delle singole iniziative.”





Ma ecco i prossimi eventi:

Sabato 17 dicembre, in piazza Garibaldi, dalle ore 17 alle ore 19, Borgo Divino degustazione di prodotti tipici a cura del Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora, Nella stessa giornata, a partire dalle ore 16, Gioca la piazza: giochi in legno per tutta la famiglia.

Domenica 18 dicembre, alle ore 15, alla Peschiera, il sentiero degli elfi dell’aria, laboratorio circense per bambini.

Sabato 24 dicembre, alle ore 16, in piazza Garibaldi, Babbo natale a bordo dell’Apefiora arriverà in piazza Garibaldi per consegnare i regali ai bambini. Info 0564977142

Lunedì 26 dicembre ore 17, alla Pieve delle SS. Flora e Lucilla, concerto della Corale Padre Corrado Vestri.

Martedì 27 dicembre, dalle ore 21, nel centro storico la contrada di Santa Fiora trasforma le vie del paese con il suggestivo Presepe Vivente

Mercoledì 28 dicembre, in piazza Garibaldi, dalle ore 9, per l’intera giornata esposizione di prodotti per la promozione del territorio, alle ore 16 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, performance e animazioni. Alle 21, nella sala del Popolo del palazzo comunale, in piazza Garibaldi, La Tombola dei troiai.

Giovedì 29 dicembre, in piazza Garibaldi dalle ore 9, per l’intera giornata esposizione di prodotti per la promozione del territorio. Alle 16, Thomas Goodman il Raccontabolle, direttamente da Tu si que Vales il mago delle bolle!

Venerdì 30 dicembre, alle ore 9 e 30 visite guidate Il Museo delle Miniere e il paese vestito a festa: partenza dal Museo delle Miniere di Mercurio, in piazza Garibaldi costo: 7 euro a persona/gratuito sotto i 12 anni. Info e iscrizioni 329 0216464. A partire dalle ore 17 La Fiaccolata. I Minatori di Santa Fiora si cimenteranno nel rito dell'accensione delle carboniere e a seguire apertura delle frasche, i punti ristoro, allestiti per le vie del centro storico dalle associazioni.

Sabato 31 dicembre, in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 22 e 30 grande festa per l’ultimo dell’anno In collaborazione con Kartika Club

Domenica 1° gennaio, alle ore 17 e 30, al Teatro Camilleri, concerto di Capodanno della Filarmonica G.Pozzi Sinfonia svelta

Lunedì 2 gennaio, alle ore 9 e 30 visite guidate Il Museo delle Miniere e il paese vestito a festa: partenza dal Museo delle Miniere di Mercurio, piazza Garibaldi costo: 7 euro a persona/gratuito sotto i 12 anni. Info e iscrizioni 329 0216464.

Martedì 3 gennaio, alle ore 16 Sotto al portone in piazza Garibaldi proiezione del film Gli Aristogatti, a seguire tradizionale gioco del Panforte

Mercoledì 4 gennaio, alle ore 16, Sotto al portone, in piazza Garibaldi, proiezione del film Il Natale più Bello

Giovedì 5 gennaio, alle ore 17, Befane nei paesi del Comune di Santa Fiora

Venerdì 6 gennaio, alle ore 16, in piazza Garibaldi parata delle Befane: animazione con truccabimbi, palloncini modellabili, bolle di sapone e pentolaccia a tema spazzacamini. Spettacolo finale con Gli spazzanoie.