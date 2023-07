Santa Fiora presentato il cartellone degli eventi estivi

Sabato 1° luglio la sagra dei Pagliacci, animazione e musica dalle 17 alla mezzanotte al Parco della Pinetina con la Filarmonica Gioberto Pozzi. Domenica 2 luglio, alle ore 19, “Colora Santa Fiora”



Santa Fiora: Un'estate unica da vivere a Santa Fiora con oltre 50 appuntamenti, da luglio a ottobre, su tutto il territorio. Il Comune di Santa Fiora ha presentato il cartellone degli eventi: si comincia sabato 1° luglio con la “Sagra dei pagliacci”, animazione e musica dalle ore 17 fino alla mezzanotte, al Parco della Pinetina, a cura della Filarmonica Gioberto Pozzi. Domenica 2 luglio, alle 19 sarà la volta di “Colora Santa Fiora”, estemporanea di pittura. Ma ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età, con una programmazione che spazia dalla cultura allo spettacolo, dalla musica al teatro. E poi le esperienze, come le passeggiate e le iniziative finalizzate alla riscoperta delle tradizioni e delle prelibatezze gastronomiche locali.

“Non mancheranno i grandi eventi, – sottolinea Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore alla promozione turistica – a partire dal Festival Santa Fiora in Musica, in programma dal 27 luglio al 27 agosto, con tanti ospiti, e poi “Notizie dall’Amiata”, un format vincente che ormai si ripete da anni sul Monte Amiata, ideato da Mariolina Camilleri e dalla giornalista Alessandra Sardoni. Il 16 agosto ci sarà il consueto appuntamento con la tanto amata Fiera di San Rocco, che fa parte della nostra tradizione, e il giorno prima, il 15 di agosto si terrà il concerto di Ferragosto. Il 10 agosto è in programma la consegna dei Provisini di Santa Fiora e il 20 agosto riproponiamo l’evento “A cena con gli Sforza”, una tipica cena medievale con un intero menù dedicato alla tradizione gastronomica degli Sforza e lo spettacolo di giocolieri. Ringrazio tutte le associazioni che ogni anno si impegnano per garantire un calendario così ricco e articolato.”





Ma ecco tutto il programma:

Sabato 1° luglio Sagra dei pagliacci, animazione, cibo e musica dalle 17 a mezzanotte a Santa Fiora, parco della Pinetina a cura della Filarmonica comunale G.Pozzi APS.

Domenica 2 luglio, Colora Santa Fiora, estemporanea di pittura. A cura della Contrada Santa Fiora

Venerdì 28 luglio Festa della birra dalle 19:00 a Marroneto, località Piana del Riccio, a cura del Centro Sociale dell’Assunta APS

Sabato 29 luglio, Festa patronale Sante Flora e Lucilla e fiera a Santa Fiora

Domenica 30 luglio Palio delle Sante a cura della Contrada di Santa Fiora ODV

Venerdì 4 agosto “Marroneto a tutta trippa”, dalle ore 19 merenda conviviale a Marroneto, Piana del Riccio, a cura del Centro Sociale dell’Assunta APS

Sabato 5 agosto “Madonna delle Nevi”, alle 21 la Messa e a seguire lo spettacolo alla Peschiera di Santa Fiora a cura della pro loco.

Domenica 6 agosto “Giro delle Fonti e del Sacro”, ore 9 partenza ex scuole Selva a cura dell’Associazione Culturale per la Selva

Domenica 6 agosto “Notizie dall’Amiata”, alle 19 a Santa Fiora all’Auditorium della Peschiera a cura della Fondazione Santa Fiora Cultura.

Lunedi 7 e martedì 8 agosto opera “I Pagliacci”, alle 21 e 30, al Convento della Santissima Trinità Selva a cura della Corale Padre Corrado Vestri APS e della Filarmonica G. Pozzi APS, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura.

Giovedì 10 agosto “Cerimonia di consegna dei Provisini di Santa Fiora”, alle 21 e 15, in piazza Giosuè Carducci.

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 agosto Rosso di Sera a Marroneto, Piana del Riccio. Giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 23,00 - sabato dalle ore 10,00 alle ore 19,00

Da venerdì 11 a domenica 20 agosto Sagra dell’acquacotta, al Parco Gambrinus di Santa Fiora, a cura di ASD Intercomunale Santa Fiora

Sabato 12 agosto Aperitivo degli Sforza, alle ore 19 al Convento della Santissima Trinità di Selva a cura della Pro Loco Santa Fiora.

Domenica 13 agosto, “Ridere, voce del verbo nonostante tutto”, una giornata intera al parco delle Bagnore insieme per il Meyer, iniziativa di beneficenza.

Domenica 13, lunedì 14, martedì 15 agosto Sagra della cipolla della Selva alle ex scuole Selva a cura dell’associazione Culturale per la Selva

Lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto Festa dell’Assunta a Marroneto, Piana del Riccio con la partecipazione Filarmonica G. Pozzi APS a cura del Centro Sociale dell’Assunta APS

Martedì 15 agosto La Tombola di Ferragosto alle ore 18 e 30, a Santa Fiora, piazza Garibaldi a cura dello Sci Club Santa Fiora

Martedì 15 agosto, alle 21 e 15 Concerto di Ferragosto a Santa Fiora, auditorium della Peschiera a cura della Filarmonica comunale G.Pozzi APS

Giovedì 17 agosto, la Notte Bianca a partire dalle 18 per le vie del centro storico.

Venerdì 18 agosto Giornata di tiro con l’arco rivolta ai bambini a partire dalle ore 10:00, a Santa Fiora, Sant’Antonio a cura dell’associazione arcieri Santa Fiora

Domenica 20 agosto A tavola con gli Sforza ore 19:00 a Santa Fiora, sotto al portone di piazza Garibaldi a cura della Pro Loco di Santa Fiora

Sabato 26 agosto Volo della capra dalle ore 10:30 a Santa Fiora, in piazza Sant’Agostino a cura della Contrada di Santa Fiora ODV

Domenica 27 agosto Festa patronale della Selva a partire dalle 16 alla chiesina della Selva, con la partecipazione Filarmonica G. Pozzi APS a cura dell’associazione Culturale per la Selva

Festival Internazionale Santa Fiora in Musica dal 27 luglio al 27 agosto

Domenica 10 settembre Festa patronale Bagnolo con la partecipazione della Filarmonica G. Pozzi APS

Domenica 24 settembre Rassegna cori, alle ore 17 a Santa Fiora a cura della Corale Padre Corrado Vestri APS

Sabato 30 settembre San Michele a partire dalle 15.00 a Santa Fiora, piazza San Michele a cura della Pro loco di Santa Fiora

Domenica 1ottobre Sant’Antonio e la sua storia a partire dalle ore 10 a Santa Fiora, Sant’Antonio, Terziere di Borgo, a cura dell’associazione Arcieri Santa Fiora.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, sabato 14 e domenica 15 ottobre Sagra del Fungo, via della Chiesa, Bagnolo a cura del Comitato Festeggiamenti Bagnolesi.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, sabato 21 e domenica 22 ottobre Festa del Marrone santafiorese a partire dalle ore 10:00 a Santa Fiora, al parco della Peschiera a cura della Pro Loco Santa Fiora.