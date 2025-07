Santa Fiora presenta la proposta culturale estiva

Sarà un’estate speciale con gli eventi per i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia, l’iniziativa per i 100 anni dalla nascita di Camilleri e il Festival Santa Fiora in Musica

Santa Fiora: Il Comune in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura ha presentato in conferenza stampa la proposta culturale dell’estate santafiorese. Sarà un’estate particolare quella di Santa Fiora con gli eventi speciali per i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia e i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e poi i concerti del Festival internazionale Santa Fiora in Musica. A completare l’offerta culturale una miriade di iniziative che vanno dalla cultura con Notizie dall’Amiata e la Piazza letteraria, al cinema all’aperto, le escursioni, le feste della tradizione e la proposta gastronomica con le sagre e la valorizzazione dei prodotti tipici.

I 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia

Santa Fiora vanta una importante collezione di terracotte invetriate robbiane attribuite ad Andrea della Robbia e alla sua bottega, che sono custodite nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, un tesoro di arte rinascimentale e una testimonianza viva della devozione, del gusto e della cultura fiorita nel territorio amiatino tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. Si tratta di un ciclo decorativo unitario che presenta organicità e coerenza stilistica, composto dal “Battesimo di Gesù con San Giovanni e gli Angeli”; la pala d’altare raffigurante la Madonna della Cintola, i tre pannelli che ritraggono l’Ultima Cena, la Resurrezione e l’Ascensione, il trittico con l’incoronazione della Vergine, al centro, e ai lati le Stimmate di San Francesco e San Girolamo; un crocifisso e un tabernacolo degli olii santi. Anche la piccola Chiesa della Madonna delle Nevi, alla Peschiera, ospita un rilievo robbiano raffigurante le Sante Flora e Lucilla e la chiesa della Santissima Trinità di Selva custodisce un crocifisso robbiano. Le robbiane di Santa Fiora furono commissionate dal conte Guido Sforza e realizzate tra il 1480 e il 1495 quando Andrea, nipote del celebre Luca della Robbia, era a capo della bottega.

Le iniziative: Il Comune di Santa Fiora celebra i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia (1525–2025) con una serie di appuntamenti. Momento clou sarà la sera del 13 agosto, alle 21.15 con l’evento “Robbianum, l’eredità della luce”. All’interno della Pieve delle Sante Flora e Lucilla sarà presentato e inaugurato uno spettacolare videomapping tra arte rinascimentale e linguaggi digitali, a cura di Q2 Visual, con giochi di luce e suoni, per vivere una serata indimenticabile. Un’ode visiva all’eredità robbiana, reinterpretata attraverso la luce e la tecnologia immersiva, nel luogo che la custodisce da secoli. Il videomapping sarà ripetuto tutte le sere fino al 21 agosto incluso, dalle 20.30 alle 24. Ingresso libero. Ad anticipare Robbianum saranno il 4 agosto, alle 18.45, alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla la presentazione del libro “I Della Robbia a Santa Fiora e Radicofani”, di Antonio Sigillo, con la partecipazione straordinaria dell'attore Paolo Cappelli, che leggerà alcuni brani del libro. Il 12 agosto e il 21 agosto, alle 18.30, la passeggiata artistica alla scoperta delle Robbiane di Santa Fiora, da piazza Garibaldi alla Pieve con la guida turistica Marianna Febbi. Prenotazione obbligatoria (0039) 328 691590. Punto di ritrovo piazza Garibaldi.

Il 13 agosto, alle 18.45 nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, la presentazione del progetto “La digitalizzazione delle Robbiane della Pieve di Santa Fiora” a cura del professore Michele Nucciotti e della dottoressa Diletta Bigiotti.

Serata finale, il 24 agosto, alle ore 21:15, all’Auditorium della Peschiera con la musica: performance solista di Boosta alias Davide Dileo in “Soloist”, tastierista dei Subsonica, pianoforte a coda, postazione elettronica e live visual by Q2 Visual. Prima del concerto breve proiezione all'Auditorium, dedicata alle Robbiane di Santa Fiora. Questo evento fa parte del cartellone di Santa Fiora in Musica.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito eccetto la serata del 24 agosto che è a pagamento: 10 euro intero, 5 euro ridotto, per ragazzi e ragazze dai 6-17 anni.

I 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri

Andrea Camilleri, scrittore di fama internazionale scomparso nel 2019 all’età di 93 anni, inventore del celebre personaggio di Montalbano, aveva instaurato uno speciale legame con l’Amiata ed in particolare con Santa Fiora, dove insieme alla sua famiglia trascorreva molto tempo, nella casa acquistata a Bagnolo. Quando Camilleri era ancora in vita il Comune di Santa Fiora gli ha intitolato il teatro e gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Per rendere omaggio a questa lunga e sincera amicizia, Santa Fiora nell’anno del centenario dalla nascita di Camilleri, ha organizzato un evento speciale: giovedì 31 luglio, alle 21 e 15, in piazza dell’Olmo a Santa Fiora, sarà proiettato il cartone animato “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Nel film, diretto da Lorenzo Mattotti, e basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati, Andrea Camilleri presta la sua voce al personaggio del Vecchio Orso narratore, conferendo alla storia un sapore unico grazie al suo timbro inconfondibile. La storia narra del viaggio degli orsi guidati dal re Leonzio, a cui i cacciatori hanno rapito il figlio Tonio. Gli orsi decidono di scendere dalla montagna e invadere la Sicilia per liberarlo, ma una volta conquistata l’isola la corruzione si insinua anche nel loro mondo. Il film esplora i temi della libertà, della natura, e il confronto tra due mondi diversi, quello degli orsi, selvaggio e istintivo, e quello degli uomini, corrotto e dominato dalla brama di potere. Oltre a Camilleri, il film vanta altri doppiatori di rilievo, tra cui Toni Servillo (Leonzio), Antonio Albanese (Gedeone) e Corrado Guzzanti (Salnitro).

Ingresso libero.

La Rassegna santafiorese di cinema all’aperto “Sotto il cielo dell’Olmo: domenica 13 luglio, alle 21.15, proiezione del Film “Palazzina Laf” di Michele Riondino; domenica 20 luglio è la volta del film “Fuori” di Mario Martone; sabato 26 luglio “Margini” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. Ingresso gratuito.

“Siamo orgogliosi di proporre un’estate di eventi di così alto valore culturale, che raccontano la bellezza e l’identità profonda del nostro territorio. – afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – Rendere omaggio ai capolavori di Andrea della Robbia e ad Andrea Camilleri significa onorare due eredità artistiche che, in forme diverse, parlano al cuore della nostra comunità e rappresentano un ponte tra la storia, la memoria e la contemporaneità. Queste sono le perle dell'estate santafiorese insieme al Festival, che si inseriscono in un cartellone ampio e ricco, che spazia dalle feste popolari alla Notte Bianca, dalle sagre alla presentazione di libri, al cinema all'aperto, con appuntamenti per tutti i gusti, che animano il borgo praticamente ogni giorno, grazie alla vitalità del nostro tessuto associativo. Siamo quindi entusiasti di accogliere visitatori e turisti da ogni parte d’Italia per vivere insieme questa stagione unica. Ringraziamo le oltre 20 associazioni del territorio e tutti i volontari che sono determinanti alla realizzazione del programma."

“Questa nuova estate santafiorese sarà un viaggio emozionante tra arte, musica, letteratura e natura. – aggiunge Serena Balducci, assessora al Turismo e Cultura del Comune di Santa Fiora - Abbiamo costruito un programma che valorizza le nostre eccellenze artistiche e paesaggistiche, e allo stesso tempo propone contenuti capaci di coinvolgere pubblici diversi, dai bambini agli adulti, dai residenti ai turisti. Puntiamo su un turismo culturale di qualità che faccia scoprire Santa Fiora come luogo di bellezza, creatività e accoglienza. Queste due importanti celebrazioni del 2025 impreziosiscono la nostra proposta estiva e rappresentano un importante momento di divulgazione, di conoscenza e approfondimento per la comunità e per chi verrà da fuori.”