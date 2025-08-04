Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina: al via il 22 agosto l’Academy 2025
Santa Fiora: martedì 5 agosto la Festa della Madonna delle Nevi
Gran finale alle 22.30 con lo spettacolo Visioni d’Incanto tra teatro visivo e magia
Santa Fiora: Martedì 5 agosto torna a Santa Fiora la tradizionale festa della Madonna delle Nevi, tra spiritualità, giochi, sapori e spettacolo. Gran finale alle 22.30 con lo spettacolo Visioni d’Incanto tra teatro visivo, emozioni e magia.
Il programma prevede alle 18.30, al Parco della Peschiera, “Millebolle”
laboratorio per grandi e piccoli con bolle di sapone giganti. Alle ore 21 la Santa Messa nella chiesa della Madonna delle Nevi e alle 22 la processione per le vie di Montecatino.
A seguire bomboloni fritti per tutti, di fronte alla chiesa Madonna delle Nevi.
Alle ore 22.30 avrà inizio lo spettacolo “Visioni d’incanto” al Parco della Peschiera, una serata straordinaria, in continua trasformazione che unisce alla comicità poetica dell’uomo forzuto nel pallone, il fascino delle ombre cinesi, la meraviglia del racconto con la sabbia, modellata dal vivo. Un viaggio per sorridere, riflettere emozionare, in un luogo magico come il Parco della Peschiera di Santa Fiora.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con la collaborazione del Comune di Santa Fiora.