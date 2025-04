Attualità Santa Fiora, le iniziative per la Festa della Liberazione 24 aprile 2025

Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora celebra l’80° anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile 2025, con una giornata ricca di appuntamenti, in collaborazione con ANPI – Sezione Amiata Grossetana. La mattina, alle ore 11, è previsto il ritrovo in piazza Garibaldi per la partenza del corteo che raggiungerà il Parco della Rimembranza, dove, alle ore 11.30, si terrà la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti e l’allocuzione del sindaco Federico Balocchi. Interverrà l’associazione ANPI, sezione Amiata Grossetana. Un’occasione per ricordare e rinnovare i valori di libertà, pace e democrazia che sono alla base della nostra Repubblica. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Seguici



