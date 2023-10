Santa Fiora: lavori in corso per sistemare la grossa frana in via del Fiora

Investiti 212mila euro, di cui 112mila dal Comune e 100mila finanziati dal Far Maremma. I lavori termineranno a novembre.



Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora ha dato inizio ai lavori di sistemazione della grossa frana in via del Fiora, per la quale la strada era stata interrotta al transito in un tratto di circa 100 metri. L’intervento ha richiesto un investimento di 212mila euro di cui 112 mila finanziati direttamente dal Comune di Santa Fiora e 100mila euro con contributo del Far Maremma.





I lavori, condizioni meteo permettendo, termineranno entro fine novembre con contestuale riapertura al transito. “Via del Fiora aveva subito una frana nel 2012 ed era poi stata chiusa al transito, con grosso disagio dei residenti. – commenta il sindaco Federico Balocchi – tutti sanno che c'è un movimento franoso importante nell'area, ma questo intervento strutturale consentirà di aumentare la stabilità delle scarpate e quindi di garantire una maggiore sicurezza della via in uno dei suoi punti più critici. Era nostra premura trovare le risorse per intervenire, anche perché il movimento franoso in atto ha reso per diversi anni questa strada comunale non transitabile nel tratto interessato dalla frana, creando notevoli difficoltà anche per l’accesso dei mezzi ai terreni agricolo forestali. Al termine dei lavori, finalmente, la via riaprirà al transito superando il disagio dell’accesso ai fondi agricoli e ripristinando il regolare collegamento con le provinciali 4 e 123”.

I lavori prevedono il consolidamento della scarpata a monte e a valle di Via del Fiora nonché la regimazione, il convogliamento e deflusso delle acque meteoriche e l’allargamento della sede stradale. A monte saranno inserite tre file di gabbioni in rete metallica con la risagomatura del versante. A valle, in corrispondenza del ciglio stradale, sarà applicata una gabbionatura in rete metallica con chiodatura, allo scopo di aumentare l’ancoraggio del gabbione. Sempre per aumentare la stabilità, al piede del pendio saranno inseriti due ordini di terre armate con inclinazione 50° rispetto all’orizzontale, per un’altezza complessiva di 4.2 metri.

"Ringrazio il FAR Maremma - conclude il sindaco- per il cospicuo finanziamento che ci ha consentito di ripristinare questa strada, l'ufficio tecnico per aver speditamente affidato progettazione e l'appalto e che ora ne sta seguendo l'esecuzione. Spero infine che la riapertura di questa strada sia il primo atto di una riqualificazione più complessiva dell'area, dal ripristino delle briglie sul fiume Fiora a Opera del Consorzio di Bonifica alla definitiva messa in sicurezza della SP4 oggi interessata dalla frana."