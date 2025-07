Santa Fiora, l’artista Carlo Bertocci dona al Comune una sua opera

Il ritratto di Padre Ernesto Balducci

Santa Fiora: L’artista Carlo Bertocci ha donato al Comune di Santa Fiora una sua opera: il ritratto di Padre Ernesto Balducci. Il quadro è stato consegnato nei giorni scorsi direttamente nelle mani del sindaco Federico Balocchi e dell’assessora al Turismo e Cultura Serena Balducci, che hanno ricevuto nel Palazzo comunale l’artista, accompagnato dal suo amico Carlo Alberto Torlai.

“Siamo profondamente grati a Carlo Bertocci per questo gesto di grande sensibilità e valore culturale – dichiara il sindaco Federico Balocchi –. Il ritratto di Padre Ernesto Balducci, figura di straordinario rilievo morale e intellettuale, rappresenta per la nostra comunità un simbolo di impegno civile, pace e dialogo. Avere un’opera d’arte che lo raffigura, donata da un artista legato al nostro territorio, è un onore per Santa Fiora.”

Anche l’assessora Serena Balducci esprime riconoscenza per la donazione: “Ringraziamo di cuore Carlo Bertocci – afferma Serena Balducci - per aver voluto condividere con noi questa sua opera. Padre Balducci è un punto di riferimento etico e culturale non solo per l’Amiata ma per l’Italia intera. Custodire il suo ritratto in Comune è per noi un modo per continuare a tenere viva la sua memoria e il suo messaggio.”

Carlo Bertocci, classe 1946 nato a Castell’Azzara, vive a Firenze ma non ha dimenticato le sue radici amiatine. Nel 1973 si laurea in Architettura, presso la Facoltà di Firenze con una tesi sull’arte concettuale seguita dallo storico Eugenio Battisti con il quale collabora nel Dipartimento di Storia dell’Architettura della stessa università. Esordisce come artista nel 1974 con una personale alla Galleria Schema di Firenze con opere non pittoriche di impronta concettuale, ma sul finire degli anni Settanta comincia a dedicarsi alla pittura di immagine. Espone le sue opere in mostre personali e collettive. Nel 2004 il Senato della Repubblica Italiana acquisisce un suo dipinto per la collezione permanente di Palazzo Madama.