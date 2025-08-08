Santa Fiora in Musica. Il Festival Internazionale entra nel vivo con workshop di ottoni e violino

Tre concerti gratuiti:bSabato 9 agosto “Perché Sanremo è San…ta Fiora” con la Corale P. Vestri, il 12 agosto Ilaria Pilar Patassini, il 15 agosto la Filarmonica G.Pozzi

Santa Fiora: Il borgo amiatino continua a risuonare di note e applausi, grazie al Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, giunto quest’anno alla sua 26ª edizione. L’evento culturale, organizzato dal Comune di Santa Fiora e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, ha già registrato anche quest’estate un grande successo di pubblico e critica.

Dopo un avvio a luglio ricco di emozioni, il Festival entra ora nella sua fase centrale, con tre appuntamenti che accompagneranno turisti e santafioresi fino a Ferragosto e che vedono come protagoniste anche le associazioni musicali locali.

Sabato 9 agosto il Teatro A. Camilleri (via San Rocco, 13) ospiterà niente meno che… Il Festival di Sanremo! La Corale Padre Corrado Vestri, infatti, interpreterà “Perché Sanremo è San...ta Fiora”, un concerto che proporrà le canzoni più amate della kermesse italiana, in una serata che profuma di buona musica, divertimento ed emozioni. La storica formazione musicale di Santa Fiora, composta da circa 40 elementi, sarà diretta dal Maestro Daniele Fabbrini.

Martedì 12 agosto, invece, arriverà nella cornice incantata del Convento della S.S.Trinità della Selva Ilaria Pilar Patassini. La raffinata cantante e autrice renderà omaggio all’universo poetico e musicale di Paolo Conte. Canzoni d’autore, quindi, ma non solo, perché lo spettacolo “Canto Conte” con la sua atmosfera elegante, è un “gioco d’azzardo” con le note e le parole dell’Avvocato-cantante. Non a caso, questa performance è arrivata finalista al Premio Tenco, facendo concorrere Ilaria Pilar Patassini come “Migliore interprete”.

Il 15 agosto la programmazione del Festival, anche quest’estate, festeggerà la sera di Ferragosto con i 40 elementi della Filarmonica Gioberto Pozzi, che quest’anno celebra ben 40 anni di attività. Un traguardo storico, raggiunto attraverso non poche difficoltà, ma che hanno reso “la Banda” il motore musicale pulsante del paese amiatino.

Dal fresco delle acque della Peschiera, con la Filarmonica diretta dal Maestro Daniele Fabbrini, sembrerà di essere trasportati a Broadway grazie a “Basta un poco di Musical!” . Un viaggio di note e melodie, mai statico ma sempre brillante, tra le più celebri colonne sonore che hanno fatto la storia del musical. E, in parte, anche la nostra. Tutti e tre gli spettacoli sono gratuiti, senza prenotazione del posto e con inizio alle 21.15.

“Santa Fiora in Musica è uno dei fiori all’occhiello dell’estate culturale amiatina. – commenta Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo di Santa Fiora - Un Festival che unisce artisti di livello internazionale con formazioni musicali locali, come la nostra Corale e la Filarmonica, che hanno il merito di portare avanti la tradizione musicale santafiorese coinvolgendo anche le nuove generazioni.”

“Mi preme sottolineare – aggiunge Marianna Pizzetti, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura - come la nostra Corale e la nostra Filarmonica diano un apporto fondamentale anche a questa edizione del Festival. Non solo perché si esibiranno in concerti e spettacoli nuovi e sempre più accattivanti, ma perché entrambi gli enti musicali sono indispensabili nell’organizzazione di questa manifestazione, a cui invito a partecipare sempre più numerosi”.

Oltre ai concerti, il Festival continua a proporre anche Workshop dedicati agli Ottoni (8-10 agosto) e un Corso di Violino dal 18 al 24 agosto. I docenti di queste masterclass sono musicisti professionisti, con un curriculum internazionale, che condividono tecnica e passione in un contesto formativo unico. A conferma, ancora una volta, di come il Festival Internazionale Santa Fiora in Musica abbia anche una vocazione didattica e cosmopolita.