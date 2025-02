Santa Fiora, in corso nuovi interventi sulla viabilità rurale

Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora ha programmato nuovi interventi di manutenzione della viabilità rurale che sono iniziati in questi giorni. È attualmente in corso la manutenzione della strada dei Valloni e successivamente sono previsti lavori sulla strada del Trauzzolo, in via Corsica alla Selva, sulla strada Bagnore -montagna (conosciuta da tutti come strada della Crocina) e sulla ex provinciale di Castell'Azzara.

I lavori consistono nella livellatura del piano viario, ricarico con idoneo materiale e ripulitura delle cunette laterali per garantire il corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche, manutenzione degli attraversamenti stradali.

I lavori sono eseguiti dall'Area viabilità, manutenzioni e protezione civile del Comune di Santa Fiora che opera con personale e mezzi propri.





“ I nostri uomini sono impegnati in questi interventi che richiederanno alcune settimane di lavoro - spiega Andrea Olivi, consigliere delegato alla viabilità – compatibilmente con le condizioni meteorologiche. La viabilità rurale riveste una fondamentale importanza nel nostro territorio per l’accesso alle borgate, ai boschi e ai campi ma anche per la fruizione turistica del territorio. Parliamo di un reticolo viario sterrato complessivo di circa 48 chilometri, che comprende anche diversi percorsi suggestivi."

"È chiaro - commenta il sindaco Federico Balocchi - che la gestione di un sistema di strade così esteso è complicata anche perché sono vie sterrate, soggette a forte usura. L’obiettivo che ci siamo dati, da qualche anno, è quello di implementare la frequenza degli interventi, andando ad investire sulle risorse interne e sull’acquisto di mezzi d'opera, in modo da non dover sostenere come in passato gli alti costi che richiederebbe una manutenzione data in appalto all’esterno. Tenere in ordine le strade è un'esigenza vitale per le persone ed è la nostra principale preoccupazione e vi destiniamo il massimo impegno.”