Santa Fiora, il Comune ha inaugurato l’ambulatorio medico a Bagnolo

Santa Fiora: Il sindaco Federico Balocchi: “Mettiamo a disposizione dei medici di base i locali del Comune per creare le condizioni affinché anche a Bagnolo sia possibile visitare i pazienti. Stiamo ristrutturando anche a Bagnore un immobile che potrà ospitare questo servizio.”



È stato inaugurato ieri pomeriggio l’ambulatorio medico di Bagnolo, realizzato al primo piano dell’edificio di proprietà del Comune di Santa Fiora, situato al Parco del Pratuccio. Al piano terra dello stesso stabile si trova il Circolo ricreativo di Bagnolo.

Soddisfazione è stata espressa da Francesco Biondi, consigliere comunale di Santa Fiora con delega alle Politiche sociali e al volontariato: “E’ un risultato importante -afferma il consigliere Francesco Biondi –frutto dell’impegno del Comune, che ha voluto creare le condizioni per aprire un ambulatorio a Bagnolo, destinando a questa funzione uno spazio di proprietà dell’amministrazione comunale, che è stato risistemato. Portare la medicina generale nelle frazioni è fondamentale soprattutto per l’assistenza delle persone più anziane e fragili.”

“La carenza di medici ed il fatto che debbano venire da fuori – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – impone di creare le condizioni per incentivarli a prestare il miglior servizio senza spese aggiuntive. Siamo felici di aprire l’ambulatorio di Bagnolo per il quale abbiamo messo a disposizione i locali del Comune in modo da agevolare i medici che vorranno visitare i pazienti nella frazione. A Selva questo servizio è garantito dalla Misericordia di Selva, nei propri locali. A Santa Fiora a breve partiranno lavori di ristrutturazione del Distretto eseguiti a cura della USL, per creare più ambulatori e spazi più efficienti. A Bagnore speriamo di concludere presto i lavori di ristrutturazione della sala parrocchiale, così da farne una struttura polivalente a servizio delle attività ricreative ma anche come punto visita dei medici di famiglia, in modo da coprire anche questa frazione attualmente non servita. Il medico di base è il primo punto di riferimento dei cittadini che hanno problemi di salute o che intendano fare della corretta prevenzione ed è il professionista di fiducia a cui rivolgersi per un confronto o per chiedere dei consigli. Si tratta quindi di una presenza che riteniamo indispensabile e di vitale importanza, nel capoluogo così come nelle frazioni”.

La dottoressa Marina Lepioshkina, che ha accettato l’incarico di MMG dal primo di aprile, farà ambulatorio a Bagnolo tre giorni a settimana: il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 8.30 alle 12; a Selva il mercoledì, dalle 8.30 alle 11 e a Santa Fiora il lunedì, dalle 13.30 alle 19; il martedì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì dalle 14 alle 19; il giovedì dalle 8.30 alle 13; il venerdì dalle 14 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12.