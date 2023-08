Santa Fiora, festa Madonna delle Nevi

Sabato 5 agosto, alle 22 e 15 spettacolo al Parco della Peschiera



Santa Fiora: Pronti a vivere uno spettacolo di luci e creature danzanti tra le piante secolari e il rumore dell'acqua del parco della Peschiera? A Santa Fiora sabato 5 agosto viene celebrata la festa della Madonna delle Nevi con lo spettacolo “Incantata” a cura di Q2 Visual, in programma alle 22 e 15 alla Peschiera. Si tratta di uno spettacolo di video proiezioni e pole dance. In contemporanea coreografie acquatiche a cura di Maremma sup Avventura.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Santa Fiora in collaborazione con Pole for life e rientra nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Santa Fiora.