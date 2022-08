Santa Fiora, Centenario Balducci: tavola rotonda e spettacolo

Sabato 6 agosto. Evento promosso dalla Fondazione Ernesto Balducci con il Comune di Santa Fiora e la rivista Testimonianze. Ingresso libero.



Santa Fiora: Il 6 agosto Ernesto Balducci avrebbe compiuto 100 anni. La Fondazione che porta il suo nome e che ha ricevuto la sua eredità intellettuale e di scritti, lo ricorderà insieme al Comune di Santa Fiora e alla rivista Testimonianze, nel paese dov’è nato e a cui era particolarmente legato, con l’iniziativa “Il sogno di una cosa. Alle radici di una storia”, un doppio appuntamento proprio nel giorno del suo compleanno: una tavola rotonda dal titolo “Ernesto Balducci: attualità di una lezione” e la sera alla Peschiera lo spettacolo dell’Orchestra multietnica di Arezzo con Paolo Benvegnù e Daniela Morozzi “Culture contro la paura“. Gli eventi si terranno rispettivamente alle ore 18 e alle 21 e 15 del 6 agosto 2022 nel Parco della Pescaia di Santa Fiora (GR).

“Paura dell’altro, paura del diverso, paura del cambiamento e della novità – ricorda il professor Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Ernesto Balducci -. Padre Ernesto invitava a vincere il timore per abbracciare ogni cultura, ogni credo, ogni essere umano, diventando quell’Uomo planetario che è stato al centro del suo pensiero e che, riletto oggi, è di un’attualità spiazzante. Abbiamo fortemente voluto l’evento con l’Orchestra multietnica di Arezzo proprio perché rappresenta in musica la metafora dell’Uomo planetario. In questo spettacolo Balducci sarà sempre presente, anche nelle letture dei suoi scritti dedicati al Monte Amiata da parte dell’attrice Daniela Morozzi”.

“La parola di Balducci è qualcosa che non si può raccontare – commenta il sindaco Federico Balocchi – bisogna attingere direttamente alla fonte. Le iniziative che stiamo promuovendo nel nostro comune, insieme alla Fondazione Ernesto Balducci e alla Rivista Testimonianze, sono l’occasione per farlo, per riscoprire la forza intrinseca del suo messaggio. Come paese che ha dato i natali a Balducci, sentiamo l’orgoglio e la responsabilità non solo di ricordarlo, ma anche di portare avanti il suo pensiero e di valorizzare il suo rapporto con Santa Fiora, che per Balducci è stata una costante fonte di ispirazione.”

Il ricordo nei 100 anni di Balducci partirà alle 18 con la tavola rotonda. Dopo la presentazione del volume della Fondazione Ernesto Balducci “Non sono che un uomo” di Andrea Cecconi e della rivista speciale di Testimonianze “Terzo Millennio. Il pensiero anticipatore di Ernesto Balducci“, interverranno: l’abate di San Miniato al Monte don Bernardo Gianni (chiamato nel 2019 da Papa Francesco per curare i suoi esercizi spirituali), lo storico Roberto Barzanti; la docente di storia della chiesa Anna Scattigno. Partecipano inoltre Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Ernesto Balducci, e Severino Saccardi, direttore di Testimonianze.

Previsti i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; di Federico Balocchi, sindaco del Comune di Santa Fiora. Coordina Luciano Luciani, consigliere con delega alla cultura di Santa Fiora. Letture a cura di Roberto Mosi. Alle 21,15 ci sarà il concerto con letture di Ernesto Balducci “Culture contro la paura” con l’Orchestra multietnica di Arezzo, Paolo Benvegnù e Daniela Morozzi. Ingresso libero.