Santa Fiora, al via i lavori per il restauro della facciata principale di Palazzo Sforza Cesarini

I lavori inizieranno nelle prossime settimane compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Santa Fiora: Il restauro della facciata principale del palazzo, con un investimento di 400mila euro finanziati per 232mila euro dalla Regione e la restante parte da fondi geotermici, consisterà nel lavaggio profondo, con la rimozione delle parti distaccate e il ripristino dell’intonaco e la successiva rasatura con malte colorate a base di calce. Gli elementi in pietra dei cornicioni e delle riquadrature saranno ripuliti, consolidati e restaurati integrando le parti mancanti. Lo sperone in pietra di attacco a terra sarà ripulito dalla vegetazione e sottoposto a trattamento per sigillare le pietre smosse e metterle in sicurezza.

I lavori di restauro interesseranno anche l’androne del palazzo, che mette in collegamento la piazza con via Roccaccia, con interventi di ripulitura e tinteggiatura degli intonaci e di restauro degli elementi in pietra dei portali interni e del caminetto originario reintegrando le parti mancanti e consolidando la struttura.

“Prosegue con questo nuovo intervento l’impegno del Comune di Santa Fiora per la valorizzazione di Palazzo Sforza Cesarini, – afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –sul quale abbiamo già investito provvedendo anche al rinnovo degli arredi interni della sala consiliare e lo spazio di ingresso al piano primo, che sono stati recentemente riqualificati, dall’ultima ristrutturazione che risaliva agli anni ‘80. Con la riqualificazione della facciata esterna di questo importante palazzo storico sarà rivalorizzata l’intera piazza Garibaldi, cuore del centro cittadino. Siamo consapevoli del disagio visivo, ma questo finanziamento è un’opportunità che non potevamo perdere per sistemare la facciata dopo l’ultimo restauro di oltre 30 anni fa. L'impegno che assumiamo è di fare il prima possibile, in modo da giungere all’inizio dell’estate con la piazza sgombra dalle impalcature, sia del Municipio che del Museo.”