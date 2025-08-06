Santa Fiora, al via gli incontri nelle frazioni sul Piano operativo per progettare insieme il futuro

I primi due appuntamenti sono l'8 agosto a Selva e l'11 agosto a Marroneto

Santa Fiora: Proseguono le iniziative del Comune di Santa Fiora per coinvolgere la cittadinanza nella redazione del Piano Operativo comunale: dopo l'assemblea pubblica dello scorso 26 giugno, prende il via " Santa Fiora Progetto Tour 2025", un laboratorio partecipativo itinerante, che porterà l'Amministrazione nelle frazioni per incontrare direttamente cittadini, imprese, tecnici e associazioni, con l'obiettivo di progettare insieme il futuro di Santa Fiora.

Per adesso sono state fissate le date dei due primi incontri: l'8 agosto, alle 17.30 al Convento della SS. Trinità di Selva e l'11 di agosto, alle 17.30 alla Piana del Riccio a Marroneto.

Saranno due momenti importanti per raccogliere osservazioni e suggerimenti direttamente sul campo, validando o mettendo in discussione iniziative su temi specifici come la mobilità, l'edilizia residenziale, l'ambiente, l'economia e la cultura. Ogni trasformazione urbana di successo parte dall'ascolto attivo del territorio. Con questa iniziativa l'Amministrazione Comunale intende raccogliere in modo strutturato e strategico le percezioni, i bisogni e le aspirazioni della cittadinanza. Attraverso attività collaborative e dinamiche di gruppo, i partecipanti, supportati da facilitatori esperti, potranno decostruire le problematiche connesse ai luoghi e metterne a fuoco i valori latenti, ovvero quelle risorse e potenzialità che possono generare un impatto positivo.

"L'obiettivo di questi incontri è quello del 'pensare insieme' – spiega il sindaco Federico Balocchi – su come rigenerare i nostri paesi, su cosa puntare, ma anche comprendere a fondo quali sono le esigenze delle persone in ambito edilizio e non solo, a quali idee e progetti vogliamo dare un futuro. Invitiamo i cittadini a partecipare a questi appuntamenti perché è importante che la comunità si sente parte attiva del processo di definizione del Piano."

"Con il Piano Operativo vogliamo dare piena attuazione alla nostra idea di futuro, attraverso uno strumento che ambisce non solo a regolare, ma soprattutto a ispirare la crescita. -aggiunge Azzurra Radicchi , consigliera comunale con delega all'urbanistica - Questa campagna di ascolto diffuso ci consente di raccogliere idee, bisogni e visioni, di cui seguirà una fase di co-progettazione e restituzione pubblica."

Comune di Santa Fiora

