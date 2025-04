Santa Fiora, 25 aprile: una giornata di festa e di impegno

Santa Fiora: “Il 25 Aprile 2025 a Santa Fiora lo teniamo stretto – commenta Serena Balducci, assessore alla cultura del Comune di Santa Fiora – e lo abbracciamo con forza e gioia in questo momento che unisce la festa alla perdita del nostro pastore Francesco. Siamo convinti che le parole del Papa che in questi giorni risuonano ovunque siano l'amplificazione di molti valori che il giorno della Liberazione dell'Italia ha insiti nella sua stessa origine. Pace, pace e libertà dei popoli, è stato fino all'ultimo l'appello del pontefice e insieme è stato forte l'invito al mondo al dialogo, ad aprire le porte.

La nostra festa della Liberazione contiene tutto quanto, insieme alla memoria di tutte le persone generose che hanno sacrificato la loro vita per conquistare democrazia e libertà.”

Il programma del 25, 26, 27 Aprile e 1°Maggio

Presiede le cerimonie il vice sindaco Francesco Biondi

VENERDI' 25 APRILE

La mattina, alle ore 11, ritrovo in piazza Garibaldi per la partenza del corteo che raggiungerà il Parco della Rimembranza, dove, alle ore 11.30, si terrà la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti e l’allocuzione del vice sindaco Francesco Biondi. Interverrà l’associazione ANPI, sezione Amiata Grossetana.

SABATO 26 APRILE

Presentazione del libro “Storie di Resistenze”

Concerto dei Luarte Project feat. Simone Padovani (Parco della Rimembranza)

DOMENICA 27 APRILE

Concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora: “Canti di vino, amore e… resistenza!”

GIOVEDÌ 1° MAGGIO

Concerto delle De’ Soda Sisters + Coro di Canto Popolare di Cecina

Luoghi protagonisti: Piazza Garibaldi, Parco della Rimembranza, Sala del Popolo, La Peschiera

Un’iniziativa promossa dal Comune di Santa Fiora con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana, del Coro dei Minatori di Santa Fiora e della Pro Loco.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.