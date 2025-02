Sanremo 2025: Lux Events di Klaudjo Viska tra gli ospiti del Festival

L'imprenditore grossetano incontra artisti e manager per organizzare grandi eventi in Maremma nei prossimi mesi

Grosseto: Quando Sanremo chiama, Lux Events risponde. Anche per questa edizione del Festival della canzone italiana, il manager Klaudjo Viska è stato invitato alla serata di gala della prestigiosa kermesse, in programma martedì 11 febbraio, per poi assistere alla finalissima di sabato 15 febbraio direttamente dalla platea del Teatro Ariston.

E così, per il secondo anno consecutivo, Lux Events avrà l’opportunità di partecipare ad uno degli eventi più iconici d’Italia, giunto alla 75ª edizione. Ogni anno il Festival della canzone italiana richiama artisti di fama nazionale e internazionale, affascinando un pubblico trasversale e confermando il suo ruolo di vetrina musicale d’eccellenza. Un evento imperdibile per gli addetti ai lavori, anche per stringere contatti utili all'organizzazione di eventi. Ci sarà anche Klaudjo Viska, imprenditore maremmano, fondatore del Lux Lounge Drink e proprietario dell'agenzia Lux Events. Forte del legame instaurato con la comunità di Grosseto, Viska negli anni ha avviato collaborazioni con numerose realtà locali e nazionali, contribuendo alla creazione di eventi di successo e offrendo al pubblico momenti di svago e intrattenimento di alta qualità. Nel dicembre 2021 ha fondato Lux Events, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e private, con l’obiettivo di proporre iniziative sempre più coinvolgenti. In attesa di svelare le novità previste per i prossimi mesi, Viska farà tappa in Liguria per incontrare artisti e manager del settore, consolidando ulteriormente la rete di contatti e collaborazioni della sua agenzia.

«È sempre emozionante poter vivere così da vicino l'atmosfera del Festival di Sanremo – dichiara Klaudjo Viska –, che resta il principale evento musicale e di costume del nostro Paese. Per noi di Lux Events sarà l'occasione di consolidare i rapporti con tanti manager e artisti, utili a organizzare i nostri prossimi eventi, anche in Maremma: sono in arrivo tante grandi sorprese, che sveleremo presto. Intanto non vediamo l'ora di potervi raccontare la nostra settimana sanremese».