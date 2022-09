Sanità. Venerdì 9 e sabato 10 sciopero della FISI, possibili variazioni servizi ASL

Grosseto: La sigla sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) ha indetto uno sciopero generale di 48 ore per venerdì 9 e sabato 10 settembre di tutti i settori della Pubblica amministrazione, pubblici e privati della Sanità e della Scuola di ogni ordine e grado.

In relazione all’adesione del personale si potrebbero verificare variazioni nel normale svolgimento dei servizi dell'Asl Toscana sud est. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi agli utenti, precisando che, come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di emergenza – urgenza.