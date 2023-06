Sanità: trasporto sociale, ascoltata l’Anci

L’audizione questa mattina in commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd)



Firenze: La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), prosegue il lavoro sul nuovo modello organizzativo del trasporto sociale, su cui la Giunta regionale ha concluso la fase di sperimentazione. Questa mattina sono stati ascoltati i rappresentanti di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), la vicesindaca di Pistoia Anna Maria Celesti e il sindaco di Massa Marittima (Grosseto) Marcello Giuntini.



“La fase di sperimentazione ha messo in luce che i criteri inizialmente identificati sono troppo stringenti e la Giunta ci ha comunicato che ha intenzione di modificarli nei prossimi mesi – ha ricordato Sostegni -. Dato che il punto di caduta finale sarà rappresentato dalla coprogettazione con le Zone distretto e con le Società della Salute, alle quali spetterà determinare i dettagli del servizio con le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, provenienti dal Fondo sociale europeo, abbiamo ritenuto importante fare un’audizione con i rappresentanti degli enti locali per fare il punto su bisogni, proposte e stato dell’arte”.

Celesti e Giuntini, nei loro interventi, hanno concordato su alcune questioni: la tutela dei pazienti oncologici e con altre patologie che hanno bisogno, in un momento di particolare fragilità, di essere sostenuti; il bisogno di avere certezza dei finanziamenti dedicati al trasporto sociale, che dovrebbero possibilmente essere aggiuntivi a quelli messi a disposizione del Fse; la necessità di condividere con tutti le linee di indirizzo del nuovo servizio, in modo che ci sia omogeneità sul territorio. Ancora, è stata sottolineata la necessità di snellire ulteriormente gli iter burocratici, di ampliare le fasce Isee considerate “troppo strette” e di semplificare le numerose voci dei criteri previsti. Sostegni in conclusione ha ricordato che l’obiettivo della Commissione è quello di portare in Aula entro fine giugno un atto di indirizzo complessivo sulla materia.