Sanità: “Toscana seconda in Italia per erogazione cure essenziali”

Firenze: “Secondo l’osservatorio Gimbe la Toscana è seconda in Italia per l’erogazione delle cure essenziali, con un punteggio di 286 su 300. È un riconoscimento che premia la professionalità e l’impegno di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, che ogni giorno garantisce cure di qualità alle cittadine e ai cittadini”. Così il presidente del Consiglio regionale commenta i dati diffusi oggi da Gimbe.

“Sappiamo bene che non mancano criticità e sfide aperte – continua – ma questo risultato ci conferma che siamo sulla strada giusta: continuare a difendere e rafforzare la sanità pubblica”.



