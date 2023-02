Sanità: Sostegni su nuova nomina vertice Estar, pronti ad esaminare curricula

Il presidente della Commissione in Consiglio regionale scrive al governatore della Toscana in merito al cambio del Direttore generale ed esprime “forte preoccupazione per le possibili criticità in questa fase transitoria”



Firenze: Una lettera al governatore della Toscana, Eugenio Giani, per chiedere “conferma con cortese sollecitudine” di notizie, apparsa sulla stampa, di un cambio al vertice di Estar, l’Ente di supporto tecnico amministrativo della sanità regionale, la scrive il presidente della Commissione in Consiglio regionale Enrico Sostegni (Pd).



Nella missiva il presidente chiede “chiarimenti” su quanto riportano quotidiani e agenzie di stampa circa la sostituzione di Monica Piovi e l’incarico ad interim al direttore amministrativo Daniele Testi in attesa del nuovo direttore generale. Sostegni chiede “conferma” delle notizie e “informazioni sul percorso e sulle tempistiche con cui si intende procedere alla nomina”. Esprime inoltre “preoccupazione per le possibili criticità che in questa fase transitoria possono derivare dalla sostituzione di una figura esperta come quella di Monica Piovi, sia per la gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che per quanto concerne la questione del payback”.

Sostegni assicura infine il governatore della “pronta disponibilità della commissione Sanità a valutare attentamente i curriculum dei candidati” che si intenderanno proporre per ricoprire il ruolo di direttore generale di Estar.