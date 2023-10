Sanità: Rossi (Fdi), Giani sbalorditivo. Su manovra prima bugie oggi sollevato

Firenze: "Il presidente Eugenio Giani dimostra un'incredibile capacità di ripresa: in pochissimi giorni è passato da una forte preoccupazione per i tagli alla sanità, ad un sospiro di sollievo per la boccata d'ossigeno che i 3 miliardi in manovra, che sono in più di quanto previsto, garantiranno.

Sbalorditivo. Farebbe quasi sorridere, se questo atteggiamento bugiardo invece non fosse solo a danno dei cittadini, ai quali è stata imposta una preoccupazione inutile, dettata da una disinformazione grave. Si tratta della conferma che questa sinistra è capace solo di fare proclami pregiudiziali, riempiendosi la bocca per accusare, di tutto, il Governo Meloni. Questo è invece l'esecutivo che ha raggiunto il più alto investimento mai previsto per la sanità, come ha ricordato oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la priorità dell'abbattimento delle liste d'attesa e due misure, in particolare, come la detassazione degli straordinari e il rinnovo dei contratti. Prima di cambiare velocemente posizione, dopo aver diffuso falsità, Giani dovrebbe chiedersi in che modo lui e la sua sinistra abbiano utilizzato i denari per la sanità pubblica e il perché le liste d'attesa in Toscana si siano allungate inesorabilmente durante il suo governo". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.