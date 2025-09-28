Sanità, per Laura Regione ha attivato procedura con Aifa per farmaco gratis

Firenze: Per la signora Laura, malata oncologica di Ponsacco che necessita di un farmaco non ancora accessibile in Italia, la Regione si è attivata già da alcuni giorni. Martedì scorso il presidente della Regione e l'assessore alla sanità, insieme al settore politiche del farmaco e all’Azienda ospedaliera universitaria pisana, hanno preso in carico la situazione avviando con AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) una procedura accelerata per l’accesso al cosiddetto fondo del 5%.

L’Azienda ospedaliera pisana ha formalmente presentato ad AIFA la richiesta di accesso a tale fondo, che consente alle strutture sanitarie di acquistare all’estero farmaci innovativi e non ancora disponibili in Italia, con copertura totale dei costi da parte dello Stato.

Grazie all’impegno congiunto della Regione Toscana e di AIFA, è stata attivata una procedura straordinaria che partirà già da lunedì prossimo. Se l’iter avrà esito positivo, la paziente potrà ricevere gratuitamente il farmaco necessario.



