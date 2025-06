Sanità: due mozioni unanimi su fibromialgia e vitiligine

Il Consiglio regionale sollecita il governo nazionale ad aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (Lea)

Firenze: Unanimità in Aula sue due analoghe mozioni del gruppo del Partito democratico, primo firmatario Enrico Sostegni (Pd), che chiedono di aggiornare l’elenco delle malattie e delle condizioni croniche ed invalidanti, nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) a carico del servizio sanitario nazionale, per la fibromialgia, quale malattia cronica ed invalidante, e per la vitiligine, come malattia cronica autoimmune.

Inoltre la mozione sulla fibromialgia, impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, per i malati affetti da tale patologia, venga concessa l’esenzione della partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e venga valutata la possibilità di introdurre misure di flessibilità nel contesto lavorativo, per le persone che ne sono affette, anche mediante l’utilizzo dello smart working. Infine la mozione richiede l’attivazione di specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione per una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e per le misure di trattamento cui è possibile accedere. Nel presentare l’atto il presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni (Pd), non ha mancato di ricordare il percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale, attivato in Toscana.

In tema di vitiligine, la mozione impegna l’esecutivo regionale ad attivarsi nei confronti del Governo affinché questa venga riconosciuta come malattia cronica autoimmune, con l’individuazione di criteri oggettivi ed omogenei, necessari all’identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate alla suddetta patologia. Infine la mozione, in previsione dell’elaborazione del prossimo Piano sanitario e sociale integrato, impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità di prevedere una maggiore accessibilità ai più recenti presidi farmacologici, approvati in ambito europeo e di promuovere misure finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione collettiva sulla patologia, ed in particolare sugli aspetti del supporto interdisciplinare, clinico e psicologico, come sottolineato da Enrico Sostegni (Pd).