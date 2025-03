Sanità, Bartalini: Soddisfazione per ritorno macchinario plasmaforesi e moc

Castel del Piano: "Esprimo grande soddisfazione per il ritorno del macchinario per la plasmaferesi presso l’ospedale di Castel del Piano” dichiara Michele Bartalini, capogruppo di opposizione e ex sindaco di Castel del Piano “Si tratta di un risultato importante, frutto di un percorso che avevamo avviato già durante la mia amministrazione, quando, insieme all’assessore alla Sanità Maria Rosa De Masi, avevamo sollevato la questione nei confronti della ASL affinché il presidio ospedaliero venisse dotato nuovamente di questo strumento essenziale. Anche in seguito, dai banchi dell’opposizione, abbiamo continuato a seguire da vicino la vicenda, e oggi finalmente vediamo concretizzarsi un risultato a beneficio di tutta la comunità.”

Bartalini esprime soddisfazione anche per l’arrivo della MOC, acquistata grazie alla donazione di un privato. “Anche in questo caso, la nostra amministrazione si era attivata per supportare l’acquisto, ben consapevole dell’importanza di questo strumento per la diagnosi e la prevenzione delle malattie ossee. Sebbene la richiesta fosse partita mentre ero sindaco, le tempistiche amministrative hanno fatto sì che il nostro impegno portasse frutti solo adesso, ma ciò non toglie che si tratti di un successo che ci rende orgogliosi.”

“Non solo: a breve arriverà anche il nuovo macchinario per l’audiometria, che permetterà di potenziare l’attività ambulatoriale, offrendo servizi ancora più completi ai cittadini” aggiunge Bartalini. Lo stesso conclude con un ringraziamento: “Sono estremamente soddisfatto nel vedere che, a distanza di mesi, il lavoro svolto dalla mia amministrazione in ambito sanitario continua a dare risultati concreti. Un ringraziamento va alla ASL per aver accolto le nostre sollecitazioni e aver contribuito a riportare questi servizi fondamentali sul nostro territorio. Ringrazio inoltre l’assessore Maria Rosa De Masi e tutta la squadra che ha lavorato con impegno per garantire alla nostra comunità servizi sanitari sempre più efficienti e accessibili.”