Sanità: al San Donato di Arezzo si rinnova la Commissione mista conciliativa

Firenze: La Commissione mista conciliativa (CMC) dell’Asl Toscana Sud Est si rinnova a seguito della scadenza della precedente Commissione. La presentazione dei componenti con il presidente nominato da Lucia Annibali, titolare della Difesa civica in Toscana, si terrà venerdì 19 gennaio alle 12 presso l’Auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo, alla presenza del direttore generale della Asl Tse Antonio D’Urso, la neo presidente della Commissione Paola Foti e il membro supplente Erica Aprile, la direttrice della UOC Relazioni con l'Utenza e Partecipazione della Asl Tse Antonella Mucelli, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

La Commissione mista conciliativa è uno strumento a disposizione di cittadine e cittadini per dirimere quelle controversie che non hanno trovato soddisfazione con l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp), soggetto che per primo pazienti o familiari devono attivare in caso di conteziosi.