Sanità a Massa Marittima, Pd: campagna elettorale senza fine

Massa Marittima: "Pare che la campagna elettorale per le amministrative di Massa Marittima non voglia giungere al termine e il tema della sanità resta l’argomento caldo dell’estate. Una serie di uscite sui giornali, quelle di Paolo Mazzocco, che sembrano rivolte a gettare continuo discredito sugli annunci della Regione e dell’Azienda sanitaria che, invece, stanno lavorando in sinergia per risolvere nel più breve tempo possibile alcune delle criticità del nosocomio a partire dalla carenza di personale".



"Come Partito Democratico di Massa Marittima vogliamo sottolineare come gli impegni presi durante la fase elettorale siano prontamente portati avanti dall’amministrazione, al fine di migliorare i servizi dell’ospedale per i cittadini del territorio delle Colline Metallifere. Durante il convegno organizzato a Massa Marittima a maggio, l’azienda sanitaria e l’assessore regionale Bezzini avevano condiviso degli obiettivi precisi con i presenti e il percorso intrapreso è coerente con quelle dichiarazioni.

Ma veniamo ai fatti. Attualmente è in corso una selezione per medico radiologo “Smart”, una misura che consente di erogare un incentivo a chi prenderà servizio al Sant’Andrea, ospedale di area interna e pertanto in zona disagiata. Subito dopo è partita la procedura per la selezione di un primario di radiologia per Massa Marittima e Castel del Piano. Proprio questo ha provocato la reazione del consigliere Mazzocco il quale forse dimentica che all’ospedale di Massa Marittima un primario di radiologia mancava da quasi 15 anni, pertanto il concorso si può accogliere solo come un risultato positivo. Affermazioni pretestuose e fini a sé stesse, sono anche quelle che, sempre Mazzocco esprime annunciando la chiusura della sala operatoria. Pronta la replica della ASL, nella persona del direttore sanitario Dentamaro, il quale spiega come sia stata potenziata l’attività chirurgica nei mesi precedenti e le due settimane di chiusura rappresentano una razionalizzazione dei periodi di ferie dei medici, senza comportare l’assenza totale del medico chirurgo, che sarà sempre presente a servizio del reparto e del pronto soccorso. Queste continue comunicazioni allarmistiche, oltre a non portare effetti per la comunità massetana, mettono in cattiva luce il funzionamento dell’ospedale che, come testimoniano i numeri, nonostante i proclami, continua a svolgere un servizio determinante per tutto il territorio delle colline Metallifere. L’amministrazione lavora costantemente giorno dopo giorno per ottenere risultati concreti, mentre l’opposizione continua nella sua campagna elettorale, perennemente alla ricerca di notizie, spesso infondate.

Su una cosa concordiamo: il Sant’Andrea non è del Partito Democratico, non è esclusivamente dei massetani, bensì è a servizio di tutto un territorio che va dal golfo di Follonica fino alle zone più interne. Continuare a sparare contro tutto e tutti a prescindere dal lavoro svolto, non giova assolutamente né agli utenti né ai dipendenti che ci lavorano e, sicuramente, non fa il bene della struttura", termina la nota del Pd.