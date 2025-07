Sangue, Avis Toscana e Aip: "Donate plasma, è come farmaco salvavita per immunodepressi"

Segato (Associazione immunodeficienze primitive): “Dal plasma donato derivano le immunoglobuline, essenziali per gli immunodepressi”. Firenze (Avis Toscana): “Importante donare prima di andare in vacanza, periodo sempre critico”

Firenze: C'è un farmaco salvavita che non può essere prodotto in laboratorio, ma solo dal corpo umano: sono le immunoglobuline, anticorpi purificati a partire dal plasma, essenziali per le persone con immunodeficienze primitive, il cui sistema immunitario non riesce - totalmente o in parte - a produrre anticorpi. Le immunoglobuline derivano solo da plasma umano: fondamentale quindi è la donazione.

“Per i pazienti immunodepressi sono terapie salvavita, anticorpi 'pronti all'uso' da ricevere con un'infusione esterna: e qui entra in gioco il gesto di chi va a donare plasma e sangue” spiega Alessandro Segato, presidente di Associazione Immodeficienze Primitive (Aip).

“Da un chilo di plasma donato - prosegue Segato - si ricavano 5-6 grammi di immunoglobuline: per un paziente immunodepresso quindi ci vogliono circa 130 donatori. Non è solo una questione salvavita ma anche di qualità della vita: grazie alle immunoglobuline, che peraltro non sono gli unici farmaci plasmaderivati, i pazienti immunodepressi possono andare a scuola, lavorare, viaggiare in sicurezza, avere un famiglia, avere dei sogni. Donare sangue e plasma quindi non è solo un gesto tecnico, ma un atto di amore civile: chi dona e chi riceve fanno parte di una bellissima comunità che si tiene in piedi grazie alla solidarietà”.

“In Toscana la cultura della donazione è radicata - prosegue il presidente di Aip - ma si potrebbe fare ancora di più. Per venire incontro alle esigenze dei donatori servirebbe più flessibilità negli orari dei centri trasfusionali”.

“L'importanza del gesto di donare - commenta Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana - è semplicemente tutta qui: sangue e plasma servono per curare e rendere migliore la vita di persone che hanno un volto, un nome, una storia”.

“Per questo - conclude Firenze - collaboriamo con Aip anche per sensibilizzare la cittadinanza. Donare è una scelta che unisce, un atto di generosità importante, in ogni periodo dell'anno, perchè di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Ricordiamoci di farlo anche prima di andare in vacanza”.